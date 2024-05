Ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν την Βραζιλία - Πέντε νεκροί και 18 αγνοούμενοι

Σφοδρή κακοκαιρία με πρωτοφανείς βροχοπτώσεις έπληξε την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, στη νότια Βραζιλία.

Η κακοκαιρία έπληξε 77 δήμους της πολιτείας στα νότια της Βραζιλίας, με την τοπική κυβέρνηση να ανακοινώνει πως τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 18 αγνοούνται. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα συμμετάσχει στις προσπάθειες της πολιτείας και των δήμων για να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αντανάκλαση της κλιματικής αλλαγής που πλήττει τον πλανήτη», τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

