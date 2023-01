Βρέθηκε «μετά από παγκόσμια έρευνα» ο πρωταγωνιστής της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον - Είναι ο ανιψιός του

Ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον Τζαφάρ (Jaafar Jackson), θα υποδυθεί τον βασιλιά της ποπ στη βιογραφική ταινία «Michael» της Lionsgate σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά.

Η ταινία, με τον απλούστατο τίτλο Μάικλ, θα αποτελεί τον πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο για τον 26χρονο που είναι το προτελευταίο από τα επτά παιδιά του Τζερμέιν Τζάκσον, τραγουδιστή, παραγωγού και μέλους των Jackson 5.

Ο Τζααφάρ δήλωσε ιδιαίτερη τιμή για τον ρόλο αυτό, σε ανάρτησή του στο Twitter, ποστάροντας μαζί μια φωτογραφία του σε μία από τις χαρακτηριστικές χορευτικές φιγούρες του θείου του - τραβηγμένη από τον αδερφό του Jourdynn.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup