Βρετανία: Τα σχόλια που οδήγησαν στην απόλυση του υπουργού υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Άντριου Γκουίν εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση εξαιτίας σχολίων που δημοσιεύτηκαν σε μια ομάδα WhatsApp.

Ο Άντριου Γκουίν φέρεται να έκανε αντισημιτικά σχόλια και να «αστειεύτηκε» με μια συνταξιούχο ψηφοφόρο, λέγοντας ότι ελπίζει να πεθάνει πριν από τις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με τη Mail on Sunday.

Στη συνομιλία στο WhatsApp, στην οποία συμμετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι των Εργατικών, στελέχη του κόμματος και τουλάχιστον ένας άλλος βουλευτής, ο Γκουίννε έκανε ρατσιστικά σχόλια για τη βουλευτή των Εργατικών Diane Abbott και σεξιστικά σχόλια για την αναπληρώτρια πρωθυπουργό Angela Rayner.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να τηρήσει υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς στο δημόσιο αξίωμα και να ηγηθεί μιας κυβέρνησης στην υπηρεσία των εργαζομένων. Δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα εναντίον οποιουδήποτε υπουργού που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα πρότυπα, όπως έκανε σε αυτή την περίπτωση».



Εκπρόσωπος των Εργατικών επιβεβαίωσε ότι ο Άντριου Γκουίν έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ως μέλος του Εργατικού Κόμματος. «Διερευνούμε τα σχόλια που έγιναν σε αυτή την ομάδα WhatsApp σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Εργατικού Κόμματος. Θα ληφθούν άμεσα μέτρα εάν διαπιστωθεί ότι τα άτομα έχουν παραβιάσει τα υψηλά πρότυπα που αναμένονται από αυτούς ως μέλη του Εργατικού Κόμματος».

I deeply regret my badly misjudged commments and apologise for any offense I’ve caused. I’ve served the Labour Party all my life and it was a huge honour to be appointed a minister by Keir Starmer. 1/2