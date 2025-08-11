Ανατολική Αττική: Αποζημιώσεις 2.000–6.000 ευρώ για πληγέντες από φωτιά

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, όπου καθορίστηκε η διαδικασία αποζημίωσης για τους πληγέντες της πρόσφατης πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική.

Από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν το έντυπο καταγραφής ζημιών για να λάβουν 600 ευρώ ως ενίσχυση για τα πρώτα έξοδα.

Επιπλέον:

2.000 ευρώ για πρώτη κατοικία με πράσινη σήμανση

4.000 ευρώ για κίτρινη σήμανση

6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση

Για παραθεριστικές κατοικίες, τα ποσά μειώνονται στο μισό

Από 300 έως 500 ευρώ/μήνα, με αναδρομική ισχύ, για ενοικίαση

Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε «ταχύτερη και ευέλικτη» από τον κ. Κατσαφάδο. Υπάλληλος της δημοτικής αρχής θα εποπτεύει κάθε πληγείσα οικία, ενώ σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν αντιδιαβρωτικά έργα.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, υπογράμμισε ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα συνέβαλαν στην κατάσβεση και ζήτησε την απομάκρυνση πιθανών εστιών αναζωπύρωσης. Ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστος, δήλωσε ότι θα κατατεθεί μήνυση κατά του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από κολώνα ηλεκτροδότησης.