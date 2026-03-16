Βρετανία: Νέο «όχι» Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε για μια ακόμη φορά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να εμπλακεί σε έναν διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν.

Παράλληλα, τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι η προστασία των Βρετανών πολιτών στην περιοχή και η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Εκτός γενικευμένου πολέμου στο Ιράν η Βρετανία

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου από την Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα το πρωί υπογράμμισε ότι η Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο».

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «θέλω να τελειώσει αυτός ο πόλεμος όσο το δυνατόν γρηγορότερα», σημειώνοντας πως όσο παρατείνεται η σύγκρουση αυξάνονται οι κίνδυνοι για διευρυμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή και σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Την ίδια στιγμή έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι το Λονδίνο συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου που θα διασφαλίσει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. «Πρέπει τελικά να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και εργαζόμαστε με όλους τους συμμάχους μας για να καταρτίσουμε ένα βιώσιμο συλλογικό σχέδιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα εξετάζει μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως όσον αφορά το αυξημένο κόστος ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε πακέτο περίπου 53 εκατ. στερλινών για την στήριξη νοικοκυριών που πλήττονται από την αύξηση των τιμών ενέργειας.

Ενήμερος ο Τραμπ από τον Στάρμερ

Αξίζει να σημειωθεί πως την άρνηση της Βρετανίας να συμμετέχει πιο ενεργά στον πόλεμο με το Ιράν εξέφρασε ο Βρετανός πρωθυπουργός και στον πρόεδρο Τραμπ, στην χθεσινή τηλεφωνική τους επικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για το πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί άμεσα η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ δεν κατάφεραν να βρουν κοινή προσέγγιση για τους τρόπους με τους οποίους θα αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή.

Βρετανοί αναλυτές σημειώνουν, μεταξύ άλλων, πως εκτός από το μάθημα που έχει πάρει το Ηνωμένο Βασίλειο από την συμμετοχή του στο πόλεμο του Ιράκ, στην παρούσα συγκυρία δεν είναι έτοιμο στρατιωτικά να αντιμετωπίσει την απειλή του Ιράν για αντίποινα, αν το Λονδίνο συμμετάσχει ενεργά στις εχθροπραξίες της Μέσης Ανατολής.

Πάντως η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προσφέρει μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανίχνευσης ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ σε συνέντευξη του χθες, Κυριακή, στο BBC.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ