Κιρ Στάρμερ: «Ο καλύτερος δρόμος για το Ιράν είναι να διαπραγματευτεί συμφωνία»

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν που πλήττει τη Μέση Ανατολή μπορεί να συνεχιστεί «για κάποιο χρονικό διάστημα», ενώ απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η «καλύτερη λύση» μακροπρόθεσμα θα ήταν μια διαπραγματευόμενη συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η Βρετανία κάνει «ό,τι μπορεί» για να αποκλιμακώσει την κατάσταση, σε σαφή αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επικεντρώνεται στην αλλαγή καθεστώτος και έχει δηλώσει ότι είναι «πολύ αργά» για να διαπραγματευτεί το ιρανικό καθεστώς.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Downing Street, υπερασπίστηκε την απόφασή του να μπλοκάρει τις αρχικές επιθετικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, λέγοντας ότι «στηρίζει» την κρίση του, αλλά αρνήθηκε ότι αυτή η απόφαση έχει βλάψει την ειδική σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Ο Στάρμερ δέχθηκε κριτική από κράτη του Κόλπου και την Κύπρο για το ότι δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τους περιφερειακούς συμμάχους και τους Βρετανούς πολίτες από ιρανικές επιθέσεις, ενώ δέχθηκε και προσωπικές επιθέσεις από τον Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «όλοι οι υπουργοί» στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξαν τη βρετανική θέση σχετικά με τη χρήση βρετανικών βάσεων και δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει «στρατιωτική και διπλωματική δύναμη» για να προστατεύσει τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επιπλέον μαχητικών και ελικοπτέρων στην Κύπρο.

Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στις αρχικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λέγοντας ότι ήταν σκόπιμη και στο εθνικό συμφέρον. Τόνισε ότι η ειδική σχέση με τις ΗΠΑ λειτουργεί και ότι είναι δική του ευθύνη να λαμβάνει αποφάσεις προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Περισσότεροι από 4.000 Βρετανοί έχουν επιστρέψει ήδη από τα ΗΑΕ, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιχειρήσεις εκκένωσης, που θεωρεί «ένα από τα μεγαλύτερα έργα αυτού του είδους».

