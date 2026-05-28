Νοροϊός: Ανακοίνωση «Αττικόν» για την έξαρση γαστρεντερίτιδας και τα κρούσματα 

Το νοσοκομείο «Αττικόν» εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την έξαρση γαστρεντερίτιδας και τα κρούσματα νοροϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη στιγμή που εντοπίστηκαν περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο «Αττικόν» ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Το «Αττικόν» λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια και η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση, όπως γνωστοποιείται από τη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, εξηγείται ότι «πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού».

Κατόπιν δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου, έχει επιβεβαιωθεί παρουσία νοροϊού σε εννιά ύποπτα περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νοροϊός: Ενισχυμένα μέτρα πρόληψης στο «Αττικόν» για την έξαρση γαστρεντερίτιδας

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

-αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω της αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά)

-εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με διάλυμα χλωρίνης)

-χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται

-απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

-επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού

-οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό - περιορισμός επισκεπτών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ