ΗΠΑ: Ποινική έρευνα κατά της Τζιν Κάρολ που κατηγορεί τον Τραμπ για βιασμό

Η Αμερικανίδα αρθρογράφος κατηγόρησε - το 2019 - τον Αμερικανό πρόεδρο ότι της επιτέθηκε μέσα σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη

Η Τζιν Κάρολ (αριστερά) μαζί με τη δικηγόρο της/Φωτογραφία αρχείου: EPA
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε ποινική έρευνα εις βάρος της Ε. Τζιν Κάρολ, της συγγραφέως που είχε κατηγορήσει τον Αμερικανό πρόεδρο για βιασμό, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσαν την Τετάρτη (27/5) οι New York Times και το CNN, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν εάν η 82χρονη Κάρολ διέπραξε ψευδορκία κατά τη διάρκεια κατάθεσης το 2022, στο πλαίσιο των αστικών αγωγών που είχε καταθέσει εναντίον του Τραμπ. Στην κατάθεσή της είχε δηλώσει ότι δεν είχε δεχθεί οικονομική στήριξη από τρίτους για τα δικαστικά της έξοδα.

Ωστόσο, σχεδόν έξι μήνες αργότερα και λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, οι δικηγόροι της ενημέρωσαν τον δικαστή και τη νομική ομάδα του Τραμπ ότι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος χρηματοδοτείται από τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, είχε καλύψει μέρος των νομικών εξόδων και δαπανών της. 

Οι δικηγόροι του Τραμπ υποστήριξαν ότι η Κάρολ απέκρυψε τη χρηματοδότηση από τον Χόφμαν και ότι αυτό έπληττε την αξιοπιστία της.

Η νομική ομάδα της Κάρολ απάντησε ότι η ίδια δεν είχε ποτέ συναντήσει ούτε συνομιλήσει με κάποιον από τον οργανισμό. Ο δικαστής επέτρεψε τότε στη δικηγόρο του Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, να την εξετάσει εκ νέου σε δεύτερη κατάθεση.

Το 2024, ομοσπονδιακό εφετείο τριών δικαστών στη Νέα Υόρκη απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η Κάρολ είχε ψευδορκήσει.

Η Κάρολ, γνωστή επί σειρά ετών ως αρθρογράφος, είχε υποστηρίξει στο βιβλίο της του 2019 με τίτλο «What Do We Need Men For?» ότι ο Τραμπ την βίασε σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συγγραφέας «λέει εντελώς ψέματα» και ότι «δεν είναι ο τύπος του».

Η Κάρολ κατέθεσε ομοσπονδιακή αστική αγωγή εναντίον του Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση. Δικαστήριο έκρινε τον Τραμπ υπεύθυνο και για τις δύο κατηγορίες, επιδικάζοντας στην Κάρολ αποζημίωση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έναν χρόνο αργότερα, διαφορετικό σώμα ενόρκων διέταξε τον Τραμπ να καταβάλει ακόμη 83 εκατομμύρια δολάρια σε ξεχωριστή υπόθεση δυσφήμισης. Ο Τραμπ έχει ασκήσει έφεση και στις δύο αποφάσεις.

Σύμφωνα με το CNN και τους New York Times, ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, έχει εξαιρεθεί από την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω της προηγούμενης εμπλοκής του ως δικηγόρος του Τραμπ στην αστική υπόθεση της Κάρολ.

Η ομοσπονδιακή έρευνα εις βάρος της Κάρολ θεωρείται το πιο πρόσφατο παράδειγμα ποινικών ερευνών που ξεκινά το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον πολιτικών αντιπάλων.

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν επίσης ερευνήσει τον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, καθώς και Δημοκρατικούς βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Άνταμ Σιφ και η Ιλχάν Ομάρ. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες αυτές δεν έχουν οδηγήσει σε καταδίκες.

Με πληροφορίες από Guardian

