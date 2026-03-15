Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ - Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν τη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, στην πρώτη τους επικοινωνία από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τη Βρετανία να στείλει πολεμικά πλοία στη θαλάσσια οδό.

Ο ασφυκτικός έλεγχος της Τεχεράνης στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου, η κατάσταση έχει οδηγήσει την κυβέρνηση να εξετάζει μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους ζωής.

Σε διεθνές επίπεδο, η κρίση οδήγησε τον Τραμπ να απευθύνει έκκληση σε άλλους ηγέτες - μεταξύ αυτών και στον Στάρμερ - να συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ με ναυτική παρουσία.

Σε ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία της Κυριακής μεταξύ των δύο ηγετών, εκπρόσωπος της Downing Street ανέφερε ότι «συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ώστε να τερματιστεί η διαταραχή στη διεθνή ναυτιλία, η οποία αυξάνει το κόστος παγκοσμίως».

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επικοινωνία και με τον Κάρνεϊ

Ο Στάρμερ είχε επίσης ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, με τον οποίο συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να τερματιστεί ο αποκλεισμός των Στενών.

Η έκκληση του Τραμπ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες για βοήθεια ήρθε μόλις μία εβδομάδα αφότου είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν «χρειάζονται χώρες που μπαίνουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει», σχολιάζοντας πληροφορίες ότι η Βρετανία εξετάζει την αποστολή επιπλέον πολεμικών πλοίων για την προστασία των βάσεών της στην περιοχή.

Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε στο Sky News ότι η κυβέρνηση εξετάζει «εντατικά» τι μπορεί να κάνει για να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζει το Λονδίνο είναι η αποστολή μη επανδρωμένων συστημάτων εντοπισμού ναρκών για να αντιμετωπιστεί ο έλεγχος που ασκεί το Ιράν στο στενό πέρασμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sunday Times, τα drones αυτά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από τη μονάδα Mine and Threat Exploitation Group του Βασιλικού Ναυτικού, η οποία βρίσκεται ήδη στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχουν επίσης αυξανόμενες ανησυχίες ότι το Ιράν έχει αρχίσει να τοποθετεί θαλάσσιες νάρκες στο στενό ως μέρος του αποκλεισμού. Πολλά πετρελαιοφόρα έχουν δεχθεί πυρά ενώ προσπαθούσαν να περάσουν από το σημείο από την αρχή της σύγκρουσης.

Ο Μίλιμπαντ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι εξετάζεται η αποστολή βρετανικών ναρκαλιευτικών πλοίων.

Το τελευταίο ναρκαλιευτικό του Βασιλικού Ναυτικού που βρισκόταν στη Μέση Ανατολή επέστρεψε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο για συντήρηση.

Ο υπουργός Ενέργειας δήλωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα «σταθεί στο πλευρό των Βρετανών πολιτών σε αυτή την κρίση», όταν ρωτήθηκε αν επανεξετάζεται το σχέδιο αύξησης του φόρου καυσίμων το φθινόπωρο.