TV & MEDIA

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

TV & Media

Ο Κιρ Στάρμερ ανήρτησε βίντεο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή α λα Ντόναλντ Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στην επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ωστόσο έχει εγκρίνει «αμυντική» δράση

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο Κιρ Στάρμερ κατηγορήθηκε ότι προσπαθεί να μιμηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok για την κρίση στη Μέση Ανατολή με τη φωνή του ίδιου να ακούγεται από πάνω και με το τραγούδι Money for Nothing των Dire Straits.

Το βίντεο ανοίγει με πλάνα που δείχνουν ελικόπτερα Royal Navy Wildcat να πετούν πάνω από το κεφάλι του, πριν μεταβεί σε σκηνές με βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σε δράση και ένα drone να καταστρέφεται, ενώ η φωνή του Στάρμερ δηλώνει τη θέση που έχει λάβει για τη σύγκρουση.

«Η νούμερο ένα προτεραιότητά μας είναι η προστασία του λαού μας», λέει ο Στάρμερ, ενώ στο υπόβαθρο ακούγονται οι ηλεκτρικές κιθάρες των Dire Straits.

Ο Στάρμερ αρνήθηκε να συμμετάσχει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά έκτοτε έχει εγκρίνει «αμυντική» δράση.

@keirstarmer

🇬🇧

♬ Follow viggenaj37 pls - 𝙑𝙄𝙂𝙂𝙀𝙉

Ο Αλ Πίνκερτον, βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, δήλωσε ότι η επιλογή του τραγουδιού, τη στιγμή που ο στρατός «ζητά επιτακτικά» το σχέδιο της κυβέρνησης για τις αμυντικές δαπάνες, φάνηκε «ιδιαίτερα άστοχη».

«Ο παράνομος πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή δεν είναι ταινία για προώθηση, παρά το τι μπορεί να υπονοούν τα επικοινωνιακά κανάλια του [προέδρου]», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε αναρτήσεις του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που γιόρταζαν τον βομβαρδισμό του Ιράν με ένα μοντάζ από αποσπάσματα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών του Χόλιγουντ.

«Η Ντάουνινγκ Στριτ φαίνεται ανίκανη να αποφύγει να παρασυρθεί στην τροχιά της διαστρεβλωμένης σύγχυσης του Τραμπ μεταξύ κινηματογραφικού μπλοκμπάστερ και διεθνούς σύγκρουσης.»

Το Πράσινο Κόμμα δήλωσε ότι το κλιπ στο TikTok «θυμίζει βίντεο που βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο και εξυμνούν τον πόλεμο».

Όταν ρωτήθηκε αν ο πρωθυπουργός ενέκρινε τη μουσική που χρησιμοποιείται στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπός του είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν πρόκειται να μπω σε εσωτερικές διαδικασίες, αλλά έχετε τα λόγια του σχετικά με τη δέσμευσή του για τις αμυντικές δαπάνες».

Ο Στάρμερ δήλωσε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον περασμένο μήνα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα πρέπει να δαπανήσει περισσότερα και πιο γρήγορα» για την άμυνα, αφού πέρυσι υποσχέθηκε ότι οι βασικές αμυντικές δαπάνες θα φτάσουν το 2,5% της οικονομικής παραγωγής της χώρας έως τον Απρίλιο του 2027.

Το TikTok έχει γίνει ολοένα και περισσότερο η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά ο πρωθυπουργός, του οποίου το περιεχόμενο έχει στο παρελθόν χαρακτηριστεί ως «οριακά ικανό».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να δημοσιεύσει αποσπάσματα από τηλεφωνική συνομιλία με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου συζητούσαν το ξέσπασμα του πολέμου, με έναν πιο γενικό μουσικό ήχο στο υπόβαθρο.

Υπήρξαν επίσης εικασίες ότι η επιλογή των Dire Straits μπορεί να ήταν αποτέλεσμα αλγοριθμικής πρότασης από το ίδιο το TikTok.

Με πληροφορίες από Guardian

TV & Media

Tags

0

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κιρ Στάρμερ: «Ο καλύτερος δρόμος για το Ιράν είναι να διαπραγματευτεί συμφωνία»

Διεθνή / Κιρ Στάρμερ: «Ο καλύτερος δρόμος για το Ιράν είναι να διαπραγματευτεί συμφωνία»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπερασπίζεται την απόφαση να μην συμμετάσχει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και δηλώνει ότι η χώρα κάνει «ό,τι μπορεί» για να αποκλιμακώσει την κατάσταση
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

TV & Media / Αιμίλιος Χειλάκης: «Θα συμβούν πράγματα που θα τα δούμε να γίνονται και δεν θα το πιστεύουμε»

Ο ηθοποιός μίλησε εκτενώς για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενώ αναφέρθηκε και στην «αντίσταση» του Ισπανού πρωθυπουργού Σάντσεθ στον Τραμπ χαρακτηρίζοντάς την «σπουδαία κίνηση»
THE LIFO TEAM
Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

TV & Media / Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει για το Netflix μια νέα σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, δίνοντας queer τόνο σε μια μορφή που στην Ελλάδα εξακολουθεί να προκαλεί αμηχανία όταν βγαίνει έξω από τον εθνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
NETFLIX PARAMOUNT WARNER BROS ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

TV & Media / Ο Τραμπ αγόρασε χρέος της Netflix εν μέσω της «μάχης» της Paramount να αποκτήσει τη Warner Bros

Νέα οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέκτησε ομόλογα της Netflix την περίοδο που η Paramount προσπαθούσε να αποσπάσει τη Warner Bros. Discovery από τον «κολοσσό» του streaming
THE LIFO TEAM
 
 