ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζο Μπάιντεν: Η σύζυγός του, Τζιλ, νόμιζε πως παθαίνει εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια του debate με τον Τραμπ

«Φοβήθηκα, γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ τον Τζο έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ποτέ», δήλωσε σε συνέντευξή της, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ DEBATE Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: EPA
0

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, δήλωσε ότι πίστεψε πως ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του περιβόητου debate με τον Τραμπ το 2024.

«Φοβήθηκα, γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ τον Τζο έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ποτέ», είπε η Τζιλ Μπάιντεν στο CBS News.

«Δεν ξέρω τι συνέβη», ανέφερε. «Καθώς τον παρακολουθούσα, σκέφτηκα: “Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό”. Και τρόμαξα πάρα πολύ».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν δέχθηκε έντονες πιέσεις από στελέχη των Δημοκρατικών να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα μετά την κακή του εμφάνιση στο ντιμπέιτ απέναντι στον τότε Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, Ντόναλντ Τραμπ. Τελικά αποχώρησε από την εκλογική αναμέτρηση και στήριξε την τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Η συνέντευξη της πρώην Πρώτης Κυρίας στην εκπομπή «Sunday Morning» με τη Ρίτα Μπρέιβερ αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή.

Η Τζιλ Μπάιντεν στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας, από την εποχή που ήταν γερουσιαστής στο Ντέλαγουερ μέχρι και την προεδρία του.

Θεωρούνταν μία από τις πιο επιδραστικές συμβούλους του κατά τη διάρκεια της θητείας του και συγκαταλεγόταν μεταξύ όσων τον ενθάρρυναν τελικά να αποσυρθεί από την εκλογική μάχη του 2024.

Μετά το debate του Ιουνίου 2024, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την ασταθή εικόνα του προέδρου.

Η εκστρατεία του Μπάιντεν τότε επέμενε ότι δεν θα αποσυρθεί από την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών και ότι θα συμμετείχε ξανά σε debate με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας, όπου και οι δύο διεκδικούσαν δεύτερη θητεία, Μπάιντεν και Τραμπ συγκρούστηκαν για ζητήματα όπως η μετανάστευση, η οικονομία και το δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο Μπάιντεν εμφανίστηκε με βραχνή φωνή - κάτι που το επιτελείο του απέδωσε σε ασθένεια - ενώ υπήρξε και στιγμή που φάνηκε να χάνει τη σκέψη του.

Σε συγκέντρωση μετά το debate στην Ατλάντα, η Τζιλ Μπάιντεν παρουσίασε τον σύζυγό της στη σκηνή και επαίνεσε την εμφάνισή του απέναντι στον Τραμπ.

«Τζο, τα πήγες εξαιρετικά. Απάντησες σε κάθε ερώτηση. Ήξερες όλα τα στοιχεία», είπε στο κοινό.

Ωστόσο, κορυφαία στελέχη και δωρητές των Δημοκρατικών εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την εμφάνιση του τότε προέδρου.

Οι ανησυχίες των ψηφοφόρων για την υγεία, τη διαύγεια και την ηλικία του Μπάιντεν - ήταν τότε 81 ετών - ήδη επηρέαζαν σημαντικά την προεκλογική εκστρατεία.

Αναλυτές στα περισσότερα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβήτησαν ανοιχτά τόσο την ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου όσο και τις πιθανότητές του στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Αρχικά θεωρούνταν απίθανο να αντικατασταθεί ο Μπάιντεν ως υποψήφιος των Δημοκρατικών μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, καθώς η διαδικασία επιλογής νέου υποψηφίου θεωρούνταν πιθανό να αποσταθεροποιήσει την προσπάθεια του κόμματος για τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, η εμφάνισή του στο debate - σε συνδυασμό με γκάφες που ακολούθησαν σε σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη φανερά καταβεβλημένη εικόνα του μετά τη διάγνωσή του με Covid - οδήγησαν τελικά στην απόφασή του να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Η Χάρις ανέλαβε το χρίσμα των Δημοκρατικών περίπου τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, αλλά τελικά ηττήθηκε από τον Τραμπ.

Μετά την εκλογική της ήττα, η Χάρις επέκρινε τον πρώην πολιτικό της προϊστάμενο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Μπάιντεν να διεκδικήσει δεύτερη θητεία ως «απερισκεψία».

«“Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ”. Όλοι το λέγαμε αυτό σαν μάντρα, λες και είχαμε υπνωτιστεί», έγραψε η Χάρις στα απομνημονεύματά της. «Ήταν χάρη ή ήταν απερισκεψία; Εκ των υστέρων, πιστεύω πως ήταν απερισκεψία».

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE SIMPSONS ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διεθνή / «The Simpsons»: Σεναριογράφος της σειράς φέρεται να θέτει υποψηφιότητα για τις αμερικανικές εκλογές του 2028

Ο Dan Greaney, βραβευμένος με Emmy, είχε γράψει το επεισόδιο, με τίτλο «Bart To The Future», το οποίο «προέβλεψε» την προεδρία του Τραμπ 16 χρόνια πριν αυτή γίνει πραγματικότητα
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΗΠΑ ΚΕΝΥΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / NYT: Η κυβέρνηση Τραμπ θα στέλνει στην Κένυα Αμερικανούς που εκτέθηκαν στον Έμπολα

Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, οι οποίες μετέφεραν πολίτες και υγειονομικούς πίσω στις ΗΠΑ για νοσηλεία σε εξειδικευμένες μονάδες υψηλής ασφάλειας
THE LIFO TEAM
GEN Z JONATHAN HAIDT NYU

Διεθνή / «Προστατεύστε την προσοχή σας»: Το μήνυμα του Jonathan Haidt στους αποφοίτους της Gen Z

Μιλώντας στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο κοινωνικός ψυχολόγος κάλεσε τους νέους να προστατεύσουν την προσοχή τους από την ψηφιακή υπερφόρτωση και να επενδύσουν περισσότερο στις πραγματικές εμπειρίες και σχέσεις
THE LIFO TEAM
 
 