Βρετανία: 29χρονη ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από αγελάδες ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της

Μέχρι θανάτου ποδοπατήθηκε η νεαρή Ρεμπέκα Μόρρις, στη Βρετανία, από αγελάδες ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της.

Η 29χρονη Μπέκι, όπως την φώναζαν, είχε πάει με τον σκύλο της στο Λέστερσιρ, λίγο πριν τις 9 το βράδυ της 9ης Ιουλίου του 2022, όταν τραυματίστηκε από τις οπλές ζώων, σύμφωνα με ειδικό και όπως έγινε σήμερα γνωστό.

Σύμφωνα με το SkyNews, η τελευταία φωτογραφία της, ήταν εκείνη που έστειλε στη μητέρα της με τις αγελάδες στο χωράφι. Οι γονείς της ανησύχησαν όταν σταμάτησε να απαντά στα γραπτά μηνύματα και άρχισαν να την αναζητούν.

Tragic last photo of woman trampled to death by cows: Dog walker sent her mother image of herd in field before tragedy struck

Rebekah Morris, 29, was out walking her chihuahua called Zero in fields close to her home when she sent the image to her mother with the caption 'cowz'.. pic.twitter.com/MEu5xEHgHz