Βόρεια Μακεδονία: Αναδιάταξη κλινών στο νοσοκομείο Παπανικολάου για υποδοχή περισσότερων τραυματιών

Σε αναδιάταξη κλινών προχωρά η ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, για την υποδοχή περισσότερων τραυματιών από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ντισκοτέκ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής έφτασαν στο Παπανικολάου τρεις τραυματίες από τη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι υπέστησαν βαρύτατα εγκαύματα από τη φωτιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και οι τρεις είναι περίπου 20 ως 25 ετών, έφτασαν διασωληνωμένοι και οδηγήθηκαν κατευθείαν στη ΜΕΘ της κλινικής εγκαυμάτων.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών βρίσκονται σε επαφή, προκειμένου το νοσοκομείο να υποδεχτεί και άλλους τραυματίες.

Λόγω ποδοπατήματος, φέρεται να έχασαν τη ζωή τους τα περισσότερα θύματα της πολύνεκρης τραγωδίας στη Βόρεια Μακεδονία.

Η διευθύντρια του γενικού νοσοκομείου στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με πληροφορίες του novamakedonija.com, ανέφερε πως οι περισσότεροι θαμώνες πέθαναν λόγω του ποδοπατήματος που προκλήθηκε από τον πανικό, μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στη ντισκοτέκ.

Ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 59, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 155, μεταξύ αυτών και ανήλικοι μαθητές. Οι 20 εκ των τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ εξετάζεται η μεταφορά κάποιων σε νοσοκομεία του εξωτερικού.

