Βόρεια Κορέα: Ξεκίνησε ξανά η ρίψη μπαλονιών με ακαθαρσίες στη Σεούλ

Η Βόρεια Κορέα έριξε και πάλι εκατοντάδες μπαλόνια με σκουπίδια προς τη Νότια Κορέα, προειδοποιώντας παράλληλα πως θα προβεί σε αντίποινα αν η Σεούλ συνεχίσει τον «ψυχολογικό πόλεμο».

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ιδιαίτερα τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με τη Βόρεια Κορέα τις τελευταίες εβδομάδες να στέλνει μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια, όπως αποτσίγαρα, χαρτί υγείας, μέχρι και ακαθαρσίες ζώων, στη Νότια Κορέα. Με αυτό τον τρόπο όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, απαντούν στη διάδοση προπαγάνδας, κυρίως με φυλλάδια και στικάκια USB, κατά των αρχών της Βόρειας Κορέας από Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές.

Σύμφωνα με τον νοτιοκορεατικό στρατό, μεγάλο μέρος των μπαλονιών που εστάλησαν αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, συνάντησαν ανέμους με αντίθετη κατεύθυνση. «Μολονότι εξαπέλυσαν πάνω από 310 μπαλόνια, πολλά από αυτά πέταξαν προς την κατεύθυνση της Βόρειας Κορέας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, τονίζοντας πως περίπου στα πενήντα μπαλόνια έχουν προσγειωθεί μέχρι στιγμής στη Νότια Κορέα.

Ωστόσο σημειώνεται πως αυτά τα μπαλόνια περιέχουν μόνο σκουπίδια από χαρτιά και πλαστικό, χωρίς κανένα τοξικό υλικό.

Νωρίτερα σήμερα η Κιμ Γιο Γιονγκ, σε ανακοίνωσή της προειδοποίησε ότι η Νότια Κορέα πως «θα υποστεί πικρή ταπείνωση συσσωρεύοντας αδιάκοπα σκουπίδια χαρτιού και αυτό θα είναι καθημερινό». Παράλληλα χαρακτηρίζει «ψυχολογικό πόλεμο» την αποστολή φυλλαδίων από Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές και απείλησε τη χώρα με αντίποινα αν δεν σταματήσουν οι εκστρατείες της.

«Αν προχωρήσει ταυτοχρόνως στη διανομή φυλλαδίων και στη μετάδοση από μεγάφωνα προκλήσεων πέραν των συνόρων, αναμφιβόλως θα γίνει μάρτυρας των νέων αντιποίνων», κατέληξε. «Ο στρατός της Σεούλ θα απαντήσει επαρκώς σε οποιαδήποτε νέα απάντηση» της Βόρειας Κορέας, δήλωσε απαντώντας στις απειλές αξιωματούχος του γενικού επιτελείου της Νότιας Κορέας.

