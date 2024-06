Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σταματά προσωρινά να στέλνει μπαλόνια με περιττώματα στην Νότια Κορέα

Μετά από το «κύμα» μπαλονιών που απέστειλε τις τελευταίες ημέρες προς την Νότια Κορέα, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε πως σταματά προσωρινά αυτή την τακτική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA της Βόρειας Κορέας, η χώρα «διακόπτει προσωρινά την διασπορά σκουπιδιών δια μέσου των συνόρων», καθώς όπως σημειώνει το «αντίμετρο» αυτό απέδωσε. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η Βόρεια Κορέα έστειλε νέα μπαλόνια με σκουπίδια και περιττώματα στη Νότια Κορέα.

North Korea sent about 600 more trash balloons into South Korea on late Saturday night. South Korea's defence minister Shin Won-sik called it "unimaginably petty and low-grade behaviour". https://t.co/BctklsOX4p pic.twitter.com/fpEPBrR2lK

Όλα ξεκίνησαν όταν την Τρίτη, εκατοντάδες μπαλόνια τα οποία περιείχαν σκουπίδια, χαρτιά τουαλέτας και περιττώματα ζώων, πέταξαν από την Βόρεια Κορέα προς την Νότια Κορέα. Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός της Νότιας Κορέας ζήτησε από τους πολίτες αν δουν τέτοιου είδους μπαλόνια να μην τα αγγίζουν και άμεσα να καλούν της Αρχές. Σημειώνεται πως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είχε προειδοποιήσει ότι «σωροί από απορρίμματα και σκουπίδια σύντομα θα σκορπιστούν στις μεθοριακές περιοχές και στο εσωτερικό» της Νότιας Κορέας.

North Korea sent some 600 more balloons into South Korea overnight, days after its initial payload of balloons carrying excrement and trash https://t.co/hya68IZpn6 pic.twitter.com/4zgoQKHyxe