Ασύλληπτη τραγωδία στη Σενεγάλη: 11 νεογέννητα νεκρά σε φωτιά σε νοσοκομείο

Τραγικό θάνατο βρήκαν 11 νεογέννητα στη δυτική Σενεγάλη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε νοσοκομείο στην Τιβαουάν, περίπου 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντακάρ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της αφρικανικής χώρας Μακί Σαλ.

«Μόλις ενημερώθηκα με οδύνη και κατάπληξη για τον θάνατο 11 νεογέννητων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο τμήμα νεογνολογίας του (δημόσιου) νοσοκομείου» της Τιβαουάν, ανέφερε ο κ. Σαλ μέσω Twitter, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

«Στις μητέρες τους και στις οικογένειές τους, εκφράζω τη βαθιά μου συμπάθεια», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion.