Απόπειρα δολοφονίας Φίτσο: Βίντεο - ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης ανοίγει πυρ και πυροβολεί τον Ρόμπερτ Φίτσο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση με πυροβολισμούς που δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης ήρθε στη δημοσιότητα. Στο βίντεο επιβεβαιώνεται πως πράγματι ο πρωθυπουργός μετά τη μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Σλοβακίας, πλησίασε το πλήθος που ήταν έξω από το κτήριο.

Στα πλάνα διακρίνεται ο Ρόμπερτ Φίτσο να πλησιάζει τους πολίτες, μαζί με τους σωματοφύλακές του και τότε ακούγονται οι πυροβολισμοί. Οι τελευταίες πληροφορίες για την αιματηρή επίθεση, αναφέρουν πως σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, ο 71χρονος λογοτέχνης Γιουράι Τσιντούλα είναι ο δράστης που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

Οι ίδιες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ο Γιουράι Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του πρωθυπουργού της Σλοβακίας την ώρα που εκείνος χαιρετούσε το πλήθος και όταν τον πλησίασε άρχισε να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής, τέσσερις ή πέντε φορές προτού τον σταματήσουν οι άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του Ρόμπέρτ Φίτσο.

We are deeply shocked by the attack against Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! Stay strong 🇸🇰 pic.twitter.com/csMkiIhLZX