Σλοβακία: Ο λογοτέχνης Γιουράι Τσιντούλα φέρεται να πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο

Ο λογοτέχνης Γιουράι Τσιντούλα φέρεται να είναι ο δράστης πίσω από την επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, ο 71χρονος λογοτέχνης είναι ο δράστης που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην πόλη Χάντλοβα νωρίτερα σήμερα. Οι ίδιες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ο Γιουράι Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του πρωθυπουργού την ώρα που εκείνος χαιρετούσε το πλήθος και όταν τον πλησίασε άρχισε να τον πυροβολεί.

Σημειώνεται πως ο Ρόμπερτ Φίτσο είχε αρχικά μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης, έχοντας πλήρως τις αισθήσεις του σύμφωνα με το Reuters και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα. Αξιωματούχος του κόμματος Smer του Ρόμπερτ Φίτσο επιβεβαίωσε στον Guardian ότι ο πρωθυπουργός δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιά και μπήκε στο χειρουργείο.



Ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Ρόμπερτ Φίτσο στο Facebook αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας «δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απειλητική για τη ζωή του κατάσταση».

⚡️The video of the attempted assassination of Slovak Prime Minister Robert Fico has appeared in the media. https://t.co/BxZG0P96e1 pic.twitter.com/YcwUDRzdph