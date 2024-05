Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας: Καρέ - καρέ η σύλληψη του δράστη

Τη στιγμή της σύλληψης του δράστη που πυροβόλησε κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, στην πόλη Χάντλοβα, το μεσημέρι της Τετάρτης, κατέγραψαν πολίτες που βρίσκονταν εκεί.

Βίντεο με τις εικόνες της σύλληψης δημοσιεύονται στα social media και δείχνουν πολίτες να έχουν ακινητοποιήσει έναν λευκό άντρα, που βρίσκεται στο έδαφος.

BREAKING: PRIME MINISTER SHOT: Robert Rico, 59, the Prime Minister of #Slovakia was shot this afternoon in front of a community center in the town of #Handlova , according to media reports from the country. His condition is not known. A suspect is reportedly in custody. pic.twitter.com/NfknZcwF13

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg