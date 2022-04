Ανατροπή με τον Έλον Μασκ, δεν θα μπει τελικά στο διοικητικό συμβούλιο του Twitter

Ο Έλον Μασκ δεν θα ενταχθεί τελικά στο διοικητικό συμβούλιο του Twitter, όπως είχε ανακοινωθεί.

Ο δισεκατομμυριούχος, που έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter αποκτώντας πρόσφατα το 9,1% της εταιρείας, αποφάσισε τελικά να μην μπει στο διοικητικό συμβούλιό της. Εξέλιξη που ανακοίνωσε με ανάρτηση στην πλατφόρμα ο CEO του Twitter, Παράγκ Αγκραουάλ.

«Ο Έλον Μασκ αποφάσισε να μην ενταχθεί στο συμβούλιό μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αγκραουάλ, στην οποία ανέφερε ότι έγιναν πολλές συζητήσεις για την ένταξη του δισεκατομμυριούχου στο διοικητικό συμβούλιο και με τον ίδιο απευθείας.

«Ανακοινώσαμε την Τρίτη ότι ο Έλον θα τοποθετηθεί στο συμβούλιο έπειτα από έλεγχο και επίσημη αποδοχή. Η τοποθέτησή του στο συμβούλιο θα γινόταν επίσημα στις 9/4, αλλά ο Έλον το ίδιο πρωί ανέφερε ότι δεν θα ενταχθεί στο συμβούλιο», συνέχισε ο CEO της πλατφόρμας.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι για το καλύτερο. Πάντα εκτιμάμε τη συνεισφορά των μετόχων μας, είτε είναι στο συμβούλιό μας είτε όχι. Ο Έλον είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός μας και θα παραμείνουμε ανοιχτοί στη συνεισφορά του», έγραψε ακόμη.

«Θα υπάρξουν περισπασμοί, αλλά οι στόχοι και οι προτεραιότητές μας παραμένουν ίδιοι. Οι αποφάσεις που παίρνουμε και το πώς τις εκτελούμε είναι στα χέρια μας και σε κανενός άλλου», τόνισε επίσης μεταξύ άλλων ο Αγκραουάλ.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk