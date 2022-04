«Θέλετε κουμπί edit;»: Ο Μασκ ξεκίνησε τις δημοσκοπήσεις, ως νέος μεγαλομέτοχος του Twitter

Ο Έλον Μασκ ρώτησε τους χρήστες του Twitter αν θέλουν να προστεθεί επιλογή «edit», λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι κατέχει πλέον το 9,2% των μετοχών του κοινωνικού δικτύου.

«Θέλετε ένα κουμπί επεξεργασίας;» ρώτησε ο Μασκ, που είναι πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter, κάνοντας δημοσκόπηση. Μέσα σε 12 ώρες υπήρχαν πάνω από 2.800.000 ψήφοι, με την πλειονότητα των χρηστών να πατούν «ναι».

Do you want an edit button?