Ο Έλον Μασκ έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter- Αγόρασε μερίδιο ύψους 2,9 δισ. δολαρίων

Ο Έλον Μασκ κατέχει πλέον το 9.2% των μετοχών του Twitter, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η είδηση οδήγησε σε εκτόξευση των μετοχών του Twitter, που έφτασαν στο 25% στις συναλλαγές πριν από την αγορά.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της Tesla αγόρασε 73.486.938 μετοχές της πλατφόρμας στις 14 Μαρτίου.

Το μερίδιο ανέρχεται σε 2,89 δισ. δολάρια, με βάση την τιμή κλεισίματος του Twitter την Παρασκευή.

Το μερίδιο αυτό τον καθιστά πλέον τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας. Το ποσοστό του είναι τετραπλάσιο του ποσοστού ύψους 2,25% του ιδρυτή του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ.

Ο Μάσκ είναι δεινός χρήστης του Twitter και έχει περισσότερους από 80 εκατομμύρια ακόλουθους.

Πρόσφατα ωστόσο, είχε αναφέρει ότι σκέφτεται να δημιουργήσει μία νέα πλατφόρμα social media.

Στα τέλη του περασμένου μήνα ο Μασκ ρώτησε τους ακόλουθούς του εάν πιστεύουν ότι το Twitter ενθαρρύνει την ελευθερία του λόγου.

«Η ελευθερία του λόγου είναι απαραίτητη για μία λειτουργική δημοκρατία. Πιστεύετε ότι το Twitter τηρεί αυστηρά αυτήν την αρχή;» είχε γράψει ενώ επανήλθε με νέο ερώτημα «Χρειάζεται μια νέα πλατφόρμα;».

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37