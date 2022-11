Αίγυπτος: Τουλάχιστον 19 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε κανάλι

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε σήμερα, σε ένα κανάλι στα βόρεια της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν 35 άτομα, όταν εξετράπη της πορείας του σε έναν αυτοκινητόδρομο, με συνέπεια να πέσει στο κανάλι Μανσουρίγια στην πόλη Άγκα που βρίσκεται στη βόρεια διοικητική περιοχή Ντακάχλια, σημειώνει το ΑΠΕ.

Νωρίτερα, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ήταν χαμηλότερος και ανερχόταν στους 17, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονταν σε 16 συνολικά.

Τα τελευταία λεπτά έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρονται να δείχνουν το σημείο όπου έλαβε χώρα το δυστύχημα.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση που έκανε πριν λίγη ώρα στο Twitter εξέφρασε βαθιά συλλυπητήριά για το τραγικό δυστύχημα στα βόρεια της χώρας.

Profoundly saddened by the tragic news of the bus accident in northern #Egypt. Our heartfelt condolences to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured. Our deepest sympathies to the people & Gov't of our close friend #Egypt pic.twitter.com/gDkSqvxlC6