Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ γυναικών μέσα σε αεροπλάνο για τη Βραζιλία

Σοβαρό επεισόδιο με άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ γυναικών σε αεροπλάνο καταγράφηκε σε πτήση με προορισμό τη Βραζιλία.

Ο άγριος καβγάς ξέσπασε ενώ οι επιβάτες περίμεναν να απογειωθεί το αεροπλάνο από το διεθνές αεροδρόμιο στην Μπαΐα του Σαλβαδόρ με προορισμό το αεροδρόμιο Σάο Πάολο-Κονγκόνιας στη Βραζιλία.

Επιβάτιδες συνεπλάκησαν τραβώντας τα μαλλιά, χαστουκίζοντας και σκίζοντας τα ρούχα η μια της άλλης, καθώς το πλήρωμα του αεροσκάφους προσπαθούσε να τις ηρεμήσει.

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν περισσότερες από δώδεκα γυναίκες. Ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε μεταξύ δύο οικογενειών όταν μια μητέρα ρώτησε μια άλλη επιβάτιδα αν θα μπορούσε να αλλάξει θέση με το παιδί της, το οποίο έχει ειδικές ανάγκες.

Όταν όμως η δεύτερη γυναίκα αρνήθηκε, η πρώτη επιβάτιδα θύμωσε και άρχισε να της επιτίθεται, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο δείχνει πώς ο καβγάς κλιμακώθηκε γρήγορα και κατέληξε σε ξυλοδαρμό μεταξύ μιας ολόκληρης ομάδας γυναικών.

Το σοκαριστικό υλικό δείχνει μια γυναίκα με σγουρά μαλλιά να προσπαθεί να πηδήξει στα καθίσματα πίσω της για να φτάσει σε άλλον επιβάτη, αλλά συγκρατείται από έναν άνδρα αεροσυνοδό.

On the plane, which was supposed to fly from El #Salvador to #Brazil, there was a massive female fight: about 15 women beat each other and even pulled off their clothes, while flight attendants unsuccessfully tried to separate them. pic.twitter.com/i0VeV687Js