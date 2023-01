Λύθηκε το μυστήριο με την «περιδινούμενη λάμψη» πάνω από τη Χαβάη - Τι λένε οι ειδικοί

Ένα μυστηριώδες σπιράλ φωτός καταγράφηκε στον νυχτερινό ουράνιο θόλο πάνω από τη Χαβάη από το τηλεσκόπιο Subaru.

Δεν είναι πτηνό, ούτε αεροπλάνο, ούτε ιπτάμενος δίσκος αποφάσισαν με μια πρώτη ματιά οι ειδήμονες.

Πίσω από το μυστήριο διαπιστώθηκε πως βρισκόταν για άλλη μια φορά η SpaceX που την Τετάρτη εκτόξευσε τον διεθνή δορυφόρο εντοπισμού θέσης στο διάστημα για λογαριασμό της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ (U.S. Space Force).

«Η φωτεινή αυτή σπείρα φαίνεται να σχετίζεται με την εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου της SpaceX» ανέφεραν σε Tweet οι αξιωματούχοι του Εθνικού Αστεροσκοπείου Ιαπωνίας (National Astronomical Observatory of Japan).

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite.

Watch the video:https://t.co/851Gz7VojV#SubaruTelescope pic.twitter.com/Np58fxpX9e