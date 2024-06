Αεροπορικό δυστύχημα στο Μαλάουι: Σκοτώθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον αντιπρόεδρο του Μαλάουι συνετρίβη και εντοπίστηκε χωρίς επιζώντες, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Λάζαρους Τσακβέρα.

Ο Σάουλος Κιλίμα και ακόμα εννέα άτομα πετούσαν εντός της χώρας το πρωί της Δευτέρας όταν το αεροσκάφος τους εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Το αεροπλάνο, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, πετούσε υπό κακές καιρικές συνθήκες.

Στρατιώτες έψαχναν από χθες το δάσος Chikangawa σε μια προσπάθεια να βρουν το αεροπλάνο. Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Πρόεδρος Τσακβέρα ανακοίνωσε ότι ο διοικητής της Άμυνας του Μαλάουι τον ενημέρωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε και το αεροπλάνο βρέθηκε. Ο κ. Τσακβέρα είπε ότι «είναι βαθιά λυπημένος» για την τρομερή τραγωδία. Είπε ότι η ομάδα διάσωσης βρήκε το αεροσκάφος ολοσχερώς κατεστραμμένο.

