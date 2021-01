Πληθαίνουν οι φωνές από Αμερικανούς γερουσιαστές, βουλευτές και ακαδημαϊκούς που ζητούν την άμεση αποπομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκλεγμένη στη βουλή των Αντιπροσώπων με τους Δημοκρατικούς, Ιλάν Ομάρ, ανακοίνωσε μέσω Twitter πως κινεί τις διαδικασίες για την αποπομπή Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Βουλευτές ζητούν από τη Γερουσία να ξεκινήσουν την διαδικασία για την καθαίρεση του 45ου προέδρου, δύο εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

Η Ιλάν Ομάρ, η πρώτη μαύρη γυναίκα που εξελέγη στη Μινεσότα, διαμήνυσε πως θα επικαλεστεί τα σχετικά άρθρα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αποπομπής Τραμπ.

Όπως γράψει, ο Τραμπ θα πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμα του. «Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να παραμείνει στη θέση του, είναι θέμα διατήρησης της Δημοκρατίας μας και πρέπει να τηρήσουμε τον όρκο μας.»

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.