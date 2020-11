Ο Βραζιλιάνος σταρ του ποδοσφαίρου Πέλε θρηνεί για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Μετά την επιβεβαίωση της είδησης για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα από καρδιακή προσβολή νωρίτερα σήμερα ο έτερος «θεός» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Θλιβερή είδηση, να χάσεις έτσι έναν φίλο. Μακάρι ο Θεός να δώσει αρκετή δύναμη στην οικογένειά του. Σίγουρα, μια μέρα θα κλωτσήσουμε μαζί μια μπάλα στον παράδεισο», είπε σε μια σύντομη δήλωσή του στο Reuters.

«Αιώνιο ευχαριστώ. Αιώνιος Ντιέγκο» ήταν το μήνυμα της Μπόκα Τζούνιορς, αποχαιρετώντας τον Μαραντόνα.

«Πάντα στις καρδιές μας. Αντίο Ντιέγκο» έγραψε η Νάπολι που αποχαιρέτησε τον δικό της Ντιέγκο με δύο μηνύματα.

«Ο κόσμος περιμένει τα δικά μας λόγια αλλά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο που βιώνουμε. Τώρα είναι η ώρα να θρηνήσουμε».

The world awaits our words but there are no words to describe the pain we're going through. Now is the time to grieve.

Diego 💙 pic.twitter.com/40TTOIDNQ4