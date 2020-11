Ο κορυφαίος Αργεντινός ποδοσφαιριστής Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πέθανε σήμερα σε ηλικία 60 ετών.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε πριν λίγο ο δικηγόρος του. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή δύο εβδομάδες αφότου υπέστη έμφραγμα στο σπίτι του, μετά από χειρουργείο για θρόμβο στον εγκέφαλο.

Ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών ενώ αρκετοί στο άθλημα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ποδοσφαιριστών και έμπειρων αθλητικογράφων, χαρακτηρίζουν τον Μαραντόνα ως τον σπουδαιότερο όλων. Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντες ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλειά του.

