Κατέρρευσαν κτίρια στην Σμύρνη από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι κοντά στη Σάμο.

Τα τουρκικά Μέσα μεταδίδουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Το αστεροσκοπείο της Κωνσταντινούπολης δίνει 6,8 Ρίχτερ με επίκεντρο νότια της Σμύρνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν υπάρξει κάποιες καταστροφές και καταρρεύσεις κτιρίων σε 3 περιοχές της Σμύρνης ενώ υπάρχουν αναφορές για επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ωστόσο έκανε λόγο για 6 κτίρια.

