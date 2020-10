Εξ αποστάσεως θα γίνει το δεύτερο ντιμπέιτ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν, αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε τη συμμετοχή του σε αυτό, αν διεξαχθεί έτσι.

Η αρμόδια επιτροπή ανακοίνωσε ότι έλαβε αυτή την απόφαση λόγω των ανησυχιών για την υγεία που προκύπτουν λόγω του κορωνοϊού. Ο Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει πως το δεύτερο ντιμπέιτ δεν πρέπει να γίνει αν ο Αμερικανός πρόεδρος νοσεί ακόμη, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως ανυπομονούσε να αντιμετωπίσει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάρει μέρος σε ένα εξ αποστάσεως ντιμπέιτ. «Έμαθα πριν λίγο ότι η επιτροπή άλλαξε πριν από λίγο τη μορφή του ντιμπέιτ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό για εμάς. Τον νίκησα στο πρώτο ντιμπέιτ, δεν πρόκειται να κάνω εξ αποστάσεως ντιμπέιτ», δήλωσε στο Fox ο Τραμπ. «Όχι, δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου σε ένα εξ αποστάσεως ντιμπέιτ, είναι γελοίο», συμπλήρωσε.

"I'm not going to waste my time on a virtual debate" -- Trump, on with Maria Bartiromo, begins his first post-coronavirus interview by saying he's pulling out of the second debate. (He sounds a little hoarse.) pic.twitter.com/R43JSszfll