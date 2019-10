Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Αλεξέι Λεόνοφ, ο πρώτος κοσμοναύτης που έκανε διαστημικό περίπατο στην ιστορία της ανθρωπότηττας

Ο κοσμοναύτης έγραψε ιστορία το 1965, όταν βγήκε έξω από το διαστημικό σκάφος του για λίγο περισσότερο από 12 λεπτά και αιωρήθηκε δεμένος με ένα συρματόσχοινο. Η πρωτοποριακή αποστολή κατέληξε σχεδόν σε καταστροφή όταν η στολή του φούσκωσε κατά τη διάρκεια του διαστημικού περιπάτου του καθιστώντας αδύνατο το να ξαναχωρέσει πίσω στο σκάφος.



Γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1934 στο Listvyanka της επαρχίας Tisulsky, στην περιφέρεια Κεμέροβο. Ο Λεόνοφ έμεινε στην ιστορία όταν, στις 18 Μαρτίου του 1965, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε διαστημικό περίπατο.

Αποτέλεσε μία από τις σημαντικές μορφές του Σοβιετικού διαστημικού προγράμματος. Ήταν ένας από τους 20 πιλότους της Σοβιετικής Πολεμικής Αεροπορίας που επελέγησαν να αποτελέσουν την πρώτη ομάδα κοσμοναυτών, το 1960. Όπως όλοι οι Σοβιετικοί κοσμοναύτες, ο Λεόνοφ ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.

“The Earth was small, light blue, and so touchingly alone;

our home that must be defended like a holy relic.”

-Alexei Leonov🌹 pic.twitter.com/fLhHHFoTGx