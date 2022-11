«Τραβούν το σχοινί» οι Λίβυοι μετά το διπλωματικό επεισόδιο με τον Δένδια: «Ανώριμη η Ελλάδα»

To σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο κατά την επίσκεψη Δένδια στη Λιβύη προκάλεσε την αντίδραση και της Λιβυκής πλευράς.

«Το υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας αποδοκιμάζει τη συμπεριφορά και θα λάβει τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα για τη διατήρηση του κύρους και της κυριαρχίας του Κράτους της Λιβύης» αναφέρεται στο τελευταίο tweet.

Επίσης σε ανακοίνωση του Λιβυκού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε ανώριμη την πολιτική της χώρας μας στη Λιβύη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της μη αναγνωρισμένης από την χώρα μας κυβέρνησης Λιβύης εκφράζει τη λύπη του για τις ενέργειες του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκου Δένδια, ο οποίος έφτασε νωρίς στο αεροδρόμιο Μίτιγκα της Τρίπολης, αλλά αρνήθηκε να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο του και πέταξε προς τη Βεγγάζη. Το υπουργείο χαρακτήρισε την πολιτική της Ελλάδας απέναντι στη Λιβύη ως "ανώριμη" υποσχόμενο να λάβει τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα για τη διατήρηση της κυριαρχίας της Λιβύης, αναφέρουν λιβυκά μέσα.

2/1 #Libya ’s Foreign Ministry deplores the actions of #Greece ’s Foreign Minister Nikos Dendias who arrived early in #Tripoli 's Mitiga Airport but refused to disembark from his plane and flew to #Benghazi . pic.twitter.com/WxsZRJBy4S

#BREAKING

- Libyan Foreign Ministry: Greek FM Nikos Dendias arrived in Tripoli but refused to get off the plane & shortly after that decided to departure.

- Foreign Minister Najla Al-Mangoush was waiting to welcome him.

- We condemn this & will take actionhttps://t.co/PzK4AXbBsr pic.twitter.com/ugCmyVkUs1