Νέα ανάρτηση Γεωργιάδη: Δημοσίευσε την επίμαχη φωτογραφία - «Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα»

Την επίμαχη φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ήδη από χθες ο κ. Γεωργιάδης είχε ξεκαθαρίσει πως δεν είναι ο ίδιος στη φωτογραφία, κάνοντας λόγο για προσπάθεια να πληγεί η δημόσια εικόνα και η προσωπικότητά του.

Σε σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης δημοσιεύει τη φωτογραφία και γράφει: «Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό;».

Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο… pic.twitter.com/mVyfCZevgs — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

