ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ και Σι στο Ζονγκνανχάι: Οι συζητήσεις στο «άδυτο» της κινεζικής ηγεσίας - «Δύο εξαιρετικές ημέρες»

Θετικά κύλησε η συνάντηση στο Πεκίνο - Οι πρώτες δηλώσεις των δύο προέδρων και ο ενθουσιασμός του Τραμπ με τους κήπους στο Ζονγκνανχάι

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΚΙΝΑ ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ Facebook Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ στο Zhongnanhai, στις 15 Μαΐου 2026 στο Πεκίνο / Φωτογραφία: Mark Schiefelbein-Pool/Getty Images
0

Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο για τις τελευταίες συνομιλίες της συνόδου κορυφής, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, με τις δύο πλευρές να κάνουν λόγο για μια «ιστορική» και «πολύ επιτυχημένη» επίσκεψη.

Λίγο πριν αποχωρήσει από το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω social media ότι ο Κινέζος ομόλογός του τον «συνεχάρη για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες», ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε πως όταν ο Σι Τζινπίνγκ είχε μιλήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως «ενδεχομένως μια χώρα σε παρακμή», αναφερόταν αποκλειστικά στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος πρόεδρος περιέγραψε αυτή την επίσκεψη ως «ιστορική και ορόσημο», δηλώνοντας ότι οι δύο τους καθιέρωσαν «μια νέα θέση για την εποικοδομητική στρατηγική και σταθερή σχέση» μεταξύ των χωρών τους.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ελπίζει να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, και εγώ είμαι αποφασισμένος να οδηγήσω τον κινεζικό λαό στη μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού έθνους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι και οι δύο χώρες πρέπει να εφαρμόσουν τη «σημαντική συναίνεση» που επιτεύχθηκε.

Με τη σειρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Κίνα «πολύ επιτυχημένη, παγκοσμίου φήμης και αξέχαστη» και αποκάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο «παλιό μου φίλο», λέγοντας ότι «τον σέβομαι πολύ».

«Είμαι πρόθυμος να διατηρήσω ειλικρινή και σε βάθος επικοινωνία με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ανυπομονώ να τον φιλοξενήσω στην Ουάσιγκτον».

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ - Τραμπ στο Ζονγκνανχάι: Ενθουσιασμένος ο Αμερικανός πρόεδρος με τους Κήπους 

Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε τον Τραμπ στην επίσημη κατοικία του, το Ζονγκνανχάι. Οι δυο τους περπάτησαν στους περίφημους κήπους του συγκροτήματος, ανάμεσα σε αιωνόβια δέντρα και ιδιαίτερες τριανταφυλλιές, μέσα από εμβληματικά διακοσμημένα με παραδοσιακές κινεζικές παραστάσεις περάσματα.

Αφού ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες με στενούς συνεργάτες, ήπιαν τσάι σε πολυτελές περίπτερο και ακολούθησε γεύμα εργασίας πριν από την αναχώρηση του Τραμπ.

«Ήταν πραγματικά δύο εξαιρετικές ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στα media, οι δημοσιογράφοι των οποίων έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο ενθουσιάστηκε από τον χώρο. Κατά πληροφορίες, φέρεται να σχολίασε για τα τριαντάφυλλα «τα πιο όμορφα που έχει δει ποτέ», με τον Σι να δεσμεύεται ότι θα του στείλει σπόρους για τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου. Το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα Ζονγκνανχάι  χαρακτηρίζεται ως η «κινεζική εκδοχή» του Λευκού Οίκου. Εκτείνεται σε περίπου 6.000 στρέμματα και περιλαμβάνει λίμνες, περίπτερα, κήπους και διοικητικά κτίρια, τα μισά από τα οποία να καλύπτονται από υδάτινες εκτάσεις. Ο χώρος περιβάλλεται από ιστορικά κόκκινα τείχη και θεωρείται ένα από τα πλέον «απόρρητα» σημεία ολόκληρης της Κίνας.

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ - Τραμπ στην Κίνα: Τι είπαν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι επιστρέφει στην Ουάσινγκτον με ενθαρρυντικά μηνύματα από τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος του επιβεβαίωσε «με σθένος» ότι το Πεκίνο «δεν θα στείλει στρατιωτικό υλικό στο Ιράν».

Παράλληλα, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σι Τζινπίνγκ του είπε: «Εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω».

Από την πλευρά του, το Πεκίνο ζήτησε πλήρη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών «το συντομότερο δυνατό», σύμφωνα με λιτή ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το κινεζικό υπουργείο υπογράμμισε ακόμη ότι η σύγκρουση «δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί», ενώ επανέλαβε πως η Κίνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει «εποικοδομητικό ρόλο» στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ - Τραμπ: Η συμφωνία για Boeing και οι αγορές από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 «μεγάλα» αεροσκάφη της Boeing  - αριθμό με ιδιαίτερη σημασία, αν και μικρότερο από τα 500 αεροσκάφη που ανέφεραν εδώ και μήνες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πετρέλαιο και γεωργικά προϊόντα, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς.

Με πληροφορίες από BBC, ERTNews και ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

NEW YORK TIMES ΙΣΡΑΗΛ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΜΗΝΥΣΗ

Διεθνή / Ισραήλ: Μηνύει τους NYT για άρθρο που καταγράφει βιασμούς Παλαιστινίων κρατουμένων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τους New York Times ότι «συκοφαντούν τους στρατιώτες του Ισραήλ» και επιχειρούν να δημιουργήσουν «ψευδή εξίσωση» ανάμεσα στη Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό
THE LIFO TEAM
ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΑΚΡΟΝ

Διεθνή / Η πλευρά Μακρόν διαψεύδει ότι το χαστούκι συνδεόταν με μηνύματα του Εμανουέλ Μακρόν σε ηθοποιό

Σύμφωνα με νέο βιβλίο, η Μπριζίτ Μακρόν «έχασε την ψυχραιμία της» κατά τη διάρκεια πτήσης του προεδρικού ζεύγους όταν είδε μήνυμα στο κινητό του Γάλλου προέδρου από Γαλλοϊρανή ηθοποιό
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΙ

Διεθνή / Politico: Η Ταϊβάν είναι το βασικό «αγκάθι» στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η Κίνα τη θεωρεί μέρος της επικράτειάς της, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν πολιτική «στρατηγικής ασάφειας», αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή της υπόσταση
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΝ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

Διεθνή / Ιρανικές δυνάμεις κατέλαβαν πλοίο-«πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν

Τέτοιου είδους πλοία δραστηριοποιούνται συνήθως στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τον Κόλπο του Ομάν, λειτουργώντας ως σημεία ανεφοδιασμού για ένοπλες ομάδες ασφαλείας που συνοδεύουν εμπορικά πλοία σε επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές.
THE LIFO TEAM
ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ ΜΠΛΑΚΑΟΥΤ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διεθνή / Η Κούβα ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα καύσιμα για ηλεκτροπαραγωγή - Έως και 22 ώρες χωρίς ρεύμα

Η κατάσταση προκάλεσε νέες διαδηλώσεις στην κουβανική πρωτεύουσα, με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχή μπλακ άουτ και τις ελλείψεις καυσίμων
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΚΙΝΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επέτρεψε τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Ένα κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα Στενά χθες Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων
THE LIFO TEAM
Ο Pedro Pascal πέταξε economy για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των private jets

Διεθνή / Ο Πέδρο Πασκάλ πέταξε οικονομική θέση για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των ιδιωτικών τζετ

Πρώην πιλότοι και ακτιβιστές καλούν τους σταρ να σταματήσουν να φτάνουν στις Κάννες με ιδιωτικά αεροπλάνα, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι πέρυσι 750 τέτοιες πτήσεις προς το φεστιβάλ κατανάλωσαν περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα κηροζίνης. Ως αντίπαλο παράδειγμα δείχνουν τον Πέδρο Πασκάλ, που είχε ταξιδέψει στην οικονομική θέση.
THE LIFO TEAM
 
 