Τραμπ και Σι στο Ζονγκνανχάι: Οι συζητήσεις στο «άδυτο» της κινεζικής ηγεσίας - «Δύο εξαιρετικές ημέρες»

Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο για τις τελευταίες συνομιλίες της συνόδου κορυφής, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, με τις δύο πλευρές να κάνουν λόγο για μια «ιστορική» και «πολύ επιτυχημένη» επίσκεψη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Το μεγάλο φιάσκο

Λίγο πριν αποχωρήσει από το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω social media ότι ο Κινέζος ομόλογός του τον «συνεχάρη για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες», ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε πως όταν ο Σι Τζινπίνγκ είχε μιλήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως «ενδεχομένως μια χώρα σε παρακμή», αναφερόταν αποκλειστικά στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος πρόεδρος περιέγραψε αυτή την επίσκεψη ως «ιστορική και ορόσημο», δηλώνοντας ότι οι δύο τους καθιέρωσαν «μια νέα θέση για την εποικοδομητική στρατηγική και σταθερή σχέση» μεταξύ των χωρών τους.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ελπίζει να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, και εγώ είμαι αποφασισμένος να οδηγήσω τον κινεζικό λαό στη μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού έθνους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι και οι δύο χώρες πρέπει να εφαρμόσουν τη «σημαντική συναίνεση» που επιτεύχθηκε.

Με τη σειρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Κίνα «πολύ επιτυχημένη, παγκοσμίου φήμης και αξέχαστη» και αποκάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο «παλιό μου φίλο», λέγοντας ότι «τον σέβομαι πολύ».

«Είμαι πρόθυμος να διατηρήσω ειλικρινή και σε βάθος επικοινωνία με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ανυπομονώ να τον φιλοξενήσω στην Ουάσιγκτον».

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ - Τραμπ στο Ζονγκνανχάι: Ενθουσιασμένος ο Αμερικανός πρόεδρος με τους Κήπους

Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε τον Τραμπ στην επίσημη κατοικία του, το Ζονγκνανχάι. Οι δυο τους περπάτησαν στους περίφημους κήπους του συγκροτήματος, ανάμεσα σε αιωνόβια δέντρα και ιδιαίτερες τριανταφυλλιές, μέσα από εμβληματικά διακοσμημένα με παραδοσιακές κινεζικές παραστάσεις περάσματα.

Αφού ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες με στενούς συνεργάτες, ήπιαν τσάι σε πολυτελές περίπτερο και ακολούθησε γεύμα εργασίας πριν από την αναχώρηση του Τραμπ.

NOW: President Trump tours Zhongnanhai Garden with Chinese President Xi Jinping. pic.twitter.com/fwSPB1TdTM — Fox News (@FoxNews) May 15, 2026

«Ήταν πραγματικά δύο εξαιρετικές ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στα media, οι δημοσιογράφοι των οποίων έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο ενθουσιάστηκε από τον χώρο. Κατά πληροφορίες, φέρεται να σχολίασε για τα τριαντάφυλλα «τα πιο όμορφα που έχει δει ποτέ», με τον Σι να δεσμεύεται ότι θα του στείλει σπόρους για τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου. Το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα Ζονγκνανχάι χαρακτηρίζεται ως η «κινεζική εκδοχή» του Λευκού Οίκου. Εκτείνεται σε περίπου 6.000 στρέμματα και περιλαμβάνει λίμνες, περίπτερα, κήπους και διοικητικά κτίρια, τα μισά από τα οποία να καλύπτονται από υδάτινες εκτάσεις. Ο χώρος περιβάλλεται από ιστορικά κόκκινα τείχη και θεωρείται ένα από τα πλέον «απόρρητα» σημεία ολόκληρης της Κίνας.

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ - Τραμπ στην Κίνα: Τι είπαν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι επιστρέφει στην Ουάσινγκτον με ενθαρρυντικά μηνύματα από τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος του επιβεβαίωσε «με σθένος» ότι το Πεκίνο «δεν θα στείλει στρατιωτικό υλικό στο Ιράν».

Παράλληλα, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σι Τζινπίνγκ του είπε: «Εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω».

Από την πλευρά του, το Πεκίνο ζήτησε πλήρη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών «το συντομότερο δυνατό», σύμφωνα με λιτή ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το κινεζικό υπουργείο υπογράμμισε ακόμη ότι η σύγκρουση «δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί», ενώ επανέλαβε πως η Κίνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει «εποικοδομητικό ρόλο» στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ - Τραμπ: Η συμφωνία για Boeing και οι αγορές από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 «μεγάλα» αεροσκάφη της Boeing - αριθμό με ιδιαίτερη σημασία, αν και μικρότερο από τα 500 αεροσκάφη που ανέφεραν εδώ και μήνες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πετρέλαιο και γεωργικά προϊόντα, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς.

Με πληροφορίες από BBC, ERTNews και ΑΠΕ-ΜΠΕ