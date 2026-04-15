Κέιτ Μπλάνσετ: Σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο σε φωτογράφο που της φώναζε στο κόκκινο χαλί

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις

The LiFO team
ΚΕΙΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Χ
0

Η Κέιτ Μπλάνσετ εντοπίστηκε να κάνει μια άσεμνη χειρονομία, στο κόκκινο χαλί των Olivier Awards την Κυριακή.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, έδωσε το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ως υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο έργο του Τσέχωφ «Ο Γλάρος».

Η εμφάνισή της τράβηξε τα βλέμματα, όμως αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο, ήταν μια αυθόρμητη αντίδρασή της στο κόκκινο χαλί.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, η ηθοποιός δέχτηκε έντονες φωνές -πιθανότατα- από φωτογράφο, που προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή της. Η ίδια αρχικά γύρισε προς το μέρος του και του είπε «Σταμάτα το».

Το βίντεο από το περιστατικό με την Κέιτ Μπλάνσετ

Λίγο αργότερα, και ενώ η ενόχληση συνεχιζόταν, η Κέιτ Μπλάνσετ αντέδρασε σηκώνοντας το μεσαίο της δάχτυλο προς την ίδια κατεύθυνση.

Η κίνησή της αυτή καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Κάποιοι τη βρήκαν αυθόρμητη και αστειεύονταν, ενώ άλλοι θεώρησαν τη συμπεριφορά της αγενή απέναντι σε επαγγελματία του χώρου.

Δεν έχει γίνει γνωστό με βεβαιότητα τι ακριβώς προηγήθηκε ή ποιο ήταν το άτομο που απευθυνόταν στην ηθοποιό, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα επρόκειτο για φωτογράφο ή δημοσιογράφο.

 
Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

