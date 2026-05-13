Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν;

Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ μπορεί να ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον ιστορικό ντ’ Αρτανιάν που ενέπνευσε τον ήρωα των Τριών Σωματοφυλάκων του Αλέξανδρου Δουμά. Η εξέταση DNA ίσως φωτίσει ένα μυστήριο 350 ετών, αλλά και την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό στρατιώτη και τον λογοτεχνικό μύθο.

Το άγαλμα του ντ’ Αρτανιάν στο Μάαστριχτ. Photo: Julien De Marchi
Κάτω από το δάπεδο μιας εκκλησίας στο Μάαστριχτ, ένα παλιό μυστήριο απέκτησε ξαφνικά σώμα.

Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, στην περιοχή Wolder της ολλανδικής πόλης, μπορεί να ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, γνωστό ως ντ’ Αρτανιάν: τον Γάλλο στρατιώτη του 17ου αιώνα που ενέπνευσε τον πιο διάσημο «τέταρτο σωματοφύλακα» της λογοτεχνίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Γαλλία, όπου ο ντ’ Αρτανιάν παραμένει εθνικό σύμβολο, αλλά και στην Ολλανδία, όπου τα οστά ήρθαν στο φως. Η ταυτοποίησή τους, αν τελικά επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να φωτίσει όχι μόνο τον θάνατο ενός ιστορικού προσώπου, αλλά και τη διαδρομή με την οποία ένας πραγματικός στρατιώτης χάθηκε πίσω από τον μύθο που έπλασε ο Αλέξανδρος Δουμάς.

Ο Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, κόμης ντ’ Αρτανιάν, σε επιχρωματισμένο ιστορικό τεκμήριο. Ο Γάλλος σωματοφύλακας του Λουδοβίκου ΙΔ΄ σκοτώθηκε στις 25 Ιουνίου 1673, κατά την πολιορκία του Μάαστριχτ.

Ο ιστορικός ντ’ Αρτανιάν δεν ήταν μυθιστορηματικός ήρωας. Ήταν ο Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, Γασκόνος ευγενής και στρατιωτικός, που υπηρέτησε ως σωματοφύλακας του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄. Σκοτώθηκε στις 25 Ιουνίου 1673, κατά την πολιορκία του Μάαστριχτ, στη διάρκεια του Γαλλο-Ολλανδικού Πολέμου.

Από εκεί και πέρα, η Ιστορία περνά στη λογοτεχνία. Το 1844, ο Αλέξανδρος Δουμάς, μαζί με τον συνεργάτη του Ογκίστ Μακέ, μετέτρεψε τον ντ’ Αρτανιάν σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες της ευρωπαϊκής φαντασίας. Στους Τρεις Σωματοφύλακες, ο νεαρός Γασκόνος φτάνει στο Παρίσι, συναντά τον Άθω, τον Πόρθο και τον Άραμη, και γίνεται το πρόσωπο που κουβαλά την ορμή, την πίστη, τη φιλοδοξία και το περίφημο «όλοι για έναν και ένας για όλους».

Ο ντ’ Αρτανιάν του Αλέξανδρου Δουμά σε χαρακτικό του 1852 από τον Antoine-Alphée Piaud.

Η μυθιστορηματική εκδοχή του ήταν τόσο ισχυρή ώστε σχεδόν κατάπιε τον πραγματικό άνθρωπο. Έξω από τη Γαλλία, ο ντ’ Αρτανιάν είναι περισσότερο εικόνα κινηματογραφική: καπέλο, σπαθί, μπότες, μονομαχίες, ρομαντική γενναιότητα. Ο πραγματικός στρατιώτης, όμως, παραμένει πολύ λιγότερο γνωστός. Ακόμη και η ακριβής του μορφή, η τελευταία του διαδρομή και ο τόπος ταφής του παραμένουν αντικείμενο έρευνας.

Τα οστά βρέθηκαν όταν τμήμα του δαπέδου της εκκλησίας υποχώρησε κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο διάκονος της Καθολικής επισκοπής της πόλης, Γιος Βάλκε, ειδοποίησε τον συνταξιούχο αρχαιολόγο Βιμ Ντάικμαν, ο οποίος εδώ και δεκαετίες υποστήριζε ότι ο ντ’ Αρτανιάν πιθανότατα είχε ταφεί σε εκείνη την εκκλησία, κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε.

Η θέση του σκελετού ενίσχυσε αμέσως το ενδιαφέρον των ειδικών. Τα κατάλοιπα βρέθηκαν σε σημαντικό σημείο του ναού, κάτω από παλαιότερο βωμό, μια θέση που θα ταίριαζε σε πρόσωπο υψηλού κύρους. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κοντά στον σκελετό εντοπίστηκαν επίσης αντικείμενα που θα μπορούσαν να συνδέονται με την εποχή του θανάτου του ντ’ Αρτανιάν, ανάμεσά τους γαλλικό νόμισμα του 17ου αιώνα και στοιχείο που παραπέμπει σε βλήμα μουσκέτου.

Η επιστημονική επιβεβαίωση, όμως, δεν είναι απλή. Δείγματα DNA από τα οστά έχουν σταλεί για ανάλυση, με στόχο να συγκριθούν με γενετικό υλικό απογόνων της οικογένειας του ντ’ Αρτανιάν. Η διαδικασία, σύμφωνα με το National Geographic, έχει ήδη συναντήσει γραφειοκρατικές και επιστημονικές δυσκολίες, ενώ ερωτήματα έχουν τεθεί και γύρω από τις συνθήκες της αρχικής ανασκαφής.

Γι’ αυτό και οι ειδικοί παραμένουν προσεκτικοί. Δεν μιλούν ακόμη για λύση του μυστηρίου, αλλά για μια πιθανότητα που πρέπει να αποδειχθεί. Η ιστορική γοητεία του ευρήματος είναι μεγάλη, όμως η ταυτότητα των οστών δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε μια συναρπαστική σύμπτωση τόπου, χρόνου και μύθου.

Η Αλίνα Γκέμπελ, επιμελήτρια του Μουσείου ντ’ Αρτανιάν στο Λιπιάκ της Γαλλίας, δήλωσε στο National Geographic ότι, αν η ανακάλυψη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για σημαντικό ιστορικό γεγονός. Για εκείνη, η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να βοηθήσει να απαντηθούν ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και αιώνες, ακόμη και για την πραγματική φυσιογνωμία του ανθρώπου πίσω από τον μύθο.

Ο ιστορικός Ζουλιέν Βιλμάρ, από το Centre Roland Mousnier στο Παρίσι, το θέτει ακόμη πιο καθαρά: μια πιθανή ταυτοποίηση θα επέτρεπε να επιστρέψει στο προσκήνιο ο πραγματικός ντ’ Αρτανιάν, σε αντίθεση με τον λογοτεχνικό του σωσία. Όχι για να μειωθεί ο Δουμάς, αλλά για να φανεί ξανά ο άνθρωπος που έδωσε την πρώτη ύλη στον θρύλο.

Η ανασκαφική τομή στο δάπεδο της εκκλησίας Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Μάαστριχτ, όπου βρέθηκαν οστά που ίσως ανήκουν στον ιστορικό ντ’ Αρτανιάν. Photo: Piroschka Van De Wouw

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο της υπόθεσης. Αν το DNA επιβεβαιώσει ότι τα οστά ανήκουν στον ντ’ Αρτανιάν, δεν θα έχει βρεθεί απλώς ένας χαμένος τάφος. Θα έχει βρεθεί μια σπάνια ρωγμή ανάμεσα στη λογοτεχνία και την Ιστορία. Ένας ήρωας που για σχεδόν δύο αιώνες υπήρξε κυρίως φράση, στάση, σπαθί και σινεμά, θα επιστρέψει ως σώμα.

Ο Δουμάς δεν επινόησε τον ντ’ Αρτανιάν από το μηδέν. Πήρε ένα ιστορικό πρόσωπο, το μεγέθυνε, το έστειλε μέσα στον 19ο αιώνα και το έκανε εικόνα της γενναιότητας, της φιλίας και της νεανικής τόλμης. Από τότε, ο πραγματικός Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ ζει στη σκιά του ήρωα που ενέπνευσε.

Τώρα, κάτω από μια εκκλησία στο Μάαστριχτ, η σκιά αυτή μπορεί να αποκτήσει ξανά ιστορικό περίγραμμα.

Οι Τρεις Σωματοφύλακες και ο ντ’ Αρτανιάν σε άγαλμα στην πόλη Condom της Γαλλίας. Photo: Anthony Hatley

Η εξέταση DNA ίσως δεν λύσει όλα τα ερωτήματα. Μπορεί να αποτύχει, μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής, μπορεί το μυστήριο να μείνει ανοιχτό. Όμως η ανακάλυψη έχει ήδη ξαναφέρει στο φως την πιο παράξενη αλήθεια του ντ’ Αρτανιάν: ότι πίσω από έναν από τους πιο διάσημους ήρωες της περιπέτειας υπήρχε ένας άνθρωπος που πέθανε πραγματικά, σε πραγματικό πεδίο μάχης, πολύ πριν γίνει λογοτεχνικό σύνθημα.

Όλοι για έναν και ένας για όλους αλλά αυτή τη φορά, ίσως, για τον έναν που υπήρξε πριν από όλους.

με στοιχεία απο El Pais

Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ένα άγνωστο γυναικείο σχέδιο του Χανς Χόλμπαϊν ίσως απεικονίζει την Άννα Μπολέιν, ενώ το έργο που θεωρούνταν επί χρόνια πορτρέτο της μπορεί να δείχνει τη μητέρα της. Οι ερευνητές μιλούν για πιθανή λανθασμένη επιγραφή του 18ου αιώνα και ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της αυλής των Τυδώρ.
Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
Ο Κάνιε Γουέστ θα πληρώσει για μουσικό απόσπασμα που ακούστηκε μόνο πριν κυκλοφορήσει το Donda

Ο Ye κρίθηκε υπεύθυνος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επειδή έπαιξε σε μεγάλη εκδήλωση ακρόασης του Donda μια πρώιμη εκδοχή του Hurricane με sample που δεν είχε αδειοδοτηθεί. Το επίμαχο απόσπασμα δεν μπήκε στην τελική κυκλοφορία, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι η δημόσια και εμπορική χρήση του είχε συνέπειες.
Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Περισσότεροι από 600 επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός, η Αντέλ Ενέλ και ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, υπέγραψαν κείμενο στη Libération, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση δύναμης γύρω από την Canal+, τη StudioCanal και την UGC μπορεί να απειλήσει την ανεξαρτησία της γαλλικής κινηματογραφικής παραγωγής
Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη παρουσιάζει το Titanic Ocean στο Un Certain Regard, η Αλεξάνδρα Ματθαίου φέρνει το Free Eliza στη Quinzaine des cinéastes, ενώ Έλληνες παραγωγοί συμμετέχουν στο Marché du Film με νέα projects.
Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
Το παιδί-μετανάστης του Banksy επιστρέφει στη Βενετία — αυτή τη φορά πάνω στο νερό

Το Migrant Child, το έργο του Banksy με ένα παιδί που κρατά φωτοβολίδα φορώντας σωσίβιο, αποκαταστάθηκε έπειτα από χρόνια φθοράς στην πρόσοψη του Palazzo San Pantalon. Η τοιχογραφία επιστρέφει τώρα στο κοινό πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στα κανάλια της Βενετίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αν η street art πρέπει να διασώζεται ή να αφήνεται να χαθεί.
Από τον Andrew Tate στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: δύο μουσεία ξαναβλέπουν την αρρενωπότητα

Δύο εκθέσεις στην Ολλανδία κοιτούν την αρρενωπότητα σήμερα, τη στιγμή που η ανδρόσφαιρα πουλά δύναμη, σώμα και κυριαρχία ως lifestyle. Από τον Andrew Tate, το kickboxing και τα σώματα του TikTok μέχρι τη μόδα, το drag, τα τακούνια, τα packers και την ευαλωτότητα, τα μουσεία ρωτούν αν υπάρχει χώρος για πιο τρυφερές εκδοχές του να είσαι άνδρας.
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Λίγο πριν βγει στις αίθουσες το The Odyssey, ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά στο Time για την ομηρική ταινία που κουβαλούσε μέσα του εδώ και δύο δεκαετίες. Από έναν Δούρειο Ίππο που βυθίζεται στη θάλασσα μέχρι γυρίσματα εξ ολοκλήρου σε IMAX, αληθινά καράβια και ελάχιστα ψηφιακά εφέ, η δική του Οδύσσεια θέλει να ξανακάνει το αρχαίο έπος μεγάλο σινεμά.
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ για τη σιωπή τους σε Γάζα και Τραμπ

Λίγο πριν επιστρέψει στις Κάννες με το Bitter Christmas, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μιλά για τα αποστειρωμένα Όσκαρ, τη σιωπή του Χόλιγουντ, την άρνησή του να πάρει σαουδαραβικά χρήματα και την πολυτέλεια, στα 76 του, να λέει ακόμη τα πράγματα με το όνομά τους..
Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε
Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Με το Butterfly Jam του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ να ανοίγει το Directors’ Fortnight, ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στις Κάννες και μιλά για τη νέα του φάση: την αποχώρηση από το Peaky Blinders, τη διαδικτυακή τοξικότητα και την ανάγκη να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του να μιλήσει για εκείνον.
Ο Μπονγκ Τζουν Χο στέλνει τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άϊο Εντεμπίρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ στον βυθό

Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.
Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
