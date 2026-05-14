Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Η Delta Goodrem καθήλωσε το κοινό με το Eclipse

Η Delta Goodrem ανέβηκε απόψε στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 και αποθεώθηκε από το κοινό για την ερμηνεία της.

Η Αυστραλία επιβεβαίωσε με την εμφάνισή της στη σκηνή του Β' Ημιτελικού απόψε, γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 2026.

Η εκπρόσωπος της χώρας παρουσίασε το «Eclipse» σε μία ατμοσφαιρική και άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, συνδυάζοντας δυναμικά φωνητικά με κινηματογραφική σκηνική αισθητική που καθήλωσε το κοινό.

Une des favorites, Delta Goodrem, pour l'Australie. Si ce n'était pas une star mondiale à la voix irréprochable comme elle, la chanson se ferait descendre à raison. C'est ringard à en mourir, idem la mise en scène. 11/20 #Eurovision #AUS pic.twitter.com/HRAkY0I0vG — Julien Pernici (@JulienPernici) May 14, 2026

Με έντονους φωτισμούς, συναισθηματική ερμηνεία και μία σκηνική παρουσία γεμάτη αυτοπεποίθηση, η Delta Goodrem κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Η Αυστραλία δείχνει αποφασισμένη να διεκδικήσει μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με την αποψινή εμφάνιση να ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές της για μία πολύ υψηλή θέση στη φετινή Eurovision.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό

Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga» Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go» Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature» Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads» Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba» Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice» Κύπρος – Antigoni – «Jalla» Λετονία – Atvara – «Ēnā» Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem» Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» Ουκρανία – Leléka – «Ridnym» Αλβανία – Alis – «Nân» Μάλτα – Aidan – «Bella» Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

Eurovision 2026: Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό από τον Α' Ημιτελικό