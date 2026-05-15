Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος - Οι χώρες που πέρασαν από τον Β' Ημιτελικό

Ποιες χώρες πάνε στον τελικό του Σαββάτου διεκδικώντας την πρωτιά του φετινού διαγωνισμού

Φωτ. Antigoni στη σκηνή του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2026
Η Κύπρος εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Η Antigoni, που κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό και να μετατρέψει την εμφάνισή της σε πραγματικό highlight, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καλλιτέχνες που προκρίθηκαν από τον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Με το «Jalla» ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή, χαρίζοντας στην αρένα μία από τις πιο εκρηκτικές και ανεβαστικές στιγμές της βραδιάς.

Μετά τον Akyla και τις χώρες από τον Α' Ημιτελικό, στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου θα βρεθούν επίσης απευθείας οι χώρες των Big 5, οι οποίες, μαζί με τη διοργανώτρια χώρα, περνούν αυτόματα στον τελικό, συμπληρώνοντας έτσι το τελικό line-up της φετινής Eurovision.

Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό

  1. Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga»
  2. Ουκρανία – Leléka – «Ridnym»
  3. Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»
  4. Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»
  5. Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
  6. Μάλτα – Aidan – «Bella»
  7. Κύπρος – Antigoni – «Jalla»
  8. Αλβανία – Alis – «Nân»
  9. Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem»
  10. Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads»

Eurovision 2026: Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό από τον Α' Ημιτελικό  

  1. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  2. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  4. Σουηδία: FELICIA – My System
  5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  8. Κροατία: LELEK – Andromeda
  9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Πολωνία: ALICJA – Pray
