Χαβάη: Τουρίστας συνελήφθη επειδή πέταξε πέτρα προς το κεφάλι απειλούμενης με εξαφάνιση φώκιας

Ένας τουρίστας συνελήφθη την Τετάρτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Χαβάη, αφού ένας μάρτυρας τον κατέγραψε να πετάει μια πέτρα μεγέθους καρύδας στη «Λάνι», μια αγαπημένη και απειλούμενη με εξαφάνιση φώκια, κοντά σε μια παραλία του Μάουι.

Ο Ιγκόρ Μιχαΐλοβιτς Λιτβιντσούκ, 38 ετών, από το Covington της Ουάσινγκτον, κατηγορείται για παρενόχληση προστατευόμενου ζώου, σύμφωνα με την εισαγγελία των ΗΠΑ στη Χονολουλού, η οποία πρόσθεσε ότι ειδικοί πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) τον συνέλαβαν κοντά στο Σιάτλ.

Η εμφάνισή του στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Σιάτλ είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Στο δικόγραφο του δικαστηρίου δεν αναφερόταν δικηγόρος, ενώ ένα άτομο που απάντησε στο τηλέφωνο σε έναν αριθμό που σχετίζεται με τον Λιτβιντσούκ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η επίθεση κατά της φώκιας στη Χαβάη

Ένας αξιωματικός του υπουργείου Γης και Φυσικών Πόρων διερεύνησε την περασμένη εβδομάδα μια αναφορά για παρενόχληση φώκιας της Χαβάης στη Λαχάινα, την κοινότητα που καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από μια θανατηφόρα πυρκαγιά το 2023. Ένας μάρτυρας έδειξε στον αξιωματικό βίντεο με τη φώκια να κολυμπά σε ρηχά νερά, ενώ ένας άνδρας την παρακολουθούσε από την ακτή.

«Στο βίντεο που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο, φαίνεται ο άνδρας να κρατάει μια μεγάλη πέτρα με το ένα χέρι, να στοχεύει και να την πετάει κατευθείαν προς τη φώκια», ανέφεραν οι εισαγγελείς στην ποινική καταγγελία. Η πέτρα, που περιγράφεται από μάρτυρα ως μεγέθους καρύδας, έπεσε πολύ κοντά στο κεφάλι της φώκιας, αλλά προκάλεσε «απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του ζώου», σύμφωνα με την καταγγελία.

Όταν ένας μάρτυρας αντιμετώπισε τον άνδρα, αυτός είπε ότι «δεν τον ένοιαζε και ότι ήταν αρκετά «πλούσιος» για να πληρώσει τυχόν πρόστιμα», αναφέρεται στην καταγγελία.

A video showing a man throwing a rock toward a Hawaiian monk seal off Maui is drawing outrage online and renewed calls for people to keep their distance from the endangered animals.



Ο δήμαρχος του Μάουι, Ρίτσαρντ Μπίσεν, δήλωσε ότι οι κατηγορίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι η σκληρότητα προς τα προστατευόμενα άγρια ζώα δεν θα γίνει ανεκτή. Η επιστροφή της Λάνι μετά τις πυρκαγιές έφερε μια αίσθηση ελπίδας σε μια δύσκολη περίοδο, είπε.

«Η Λάνι μας υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιά και το ένστικτο να προστατεύουμε ό,τι είναι ευάλωτο εξακολουθούν να είναι αξίες γύρω από τις οποίες μπορούν να ενωθούν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Μπίσεν σε δήλωσή του.

Ο δήμαρχος είπε ότι τηλεφώνησε στον εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Χονολουλού για να ζητήσει τη δίωξη του δράστη.

Ο Λιτβιντσούκ κατηγορείται για παρενόχληση και απόπειρα παρενόχλησης μιας απειλούμενης με εξαφάνιση φώκιας της Χαβάης.

Οι φώκιες της Χαβάης είναι ένα είδος που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση. Μόνο 1.600 παραμένουν στην άγρια φύση.

Εάν καταδικαστεί, ο Λιτβιντσούκ αντιμετωπίζει έως και ένα έτος φυλάκισης για κάθε κατηγορία. Αντιμετωπίζει επίσης πρόστιμο έως 50.000 δολάρια βάσει του Νόμου για τα Απειλούμενα Είδη και πρόστιμο έως 20.000 δολάρια βάσει του Νόμου για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών.

Με πληροφορίες από CNN

