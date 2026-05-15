ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ακύρωσε αιφνιδιαστικά την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία

Το Πεντάγωνο ακύρωσε αιφνιδιαστικά την ανάπτυξη περισσότερων από 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού που μίλησαν στους New York Times.

Η απόφαση εισάγεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάταξης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη που ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα και φαίνεται να έχει αιφνιδιάσει ακόμη και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Πριν από δύο εβδομάδες, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, οι οποίοι θα μεταφερθούν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε σε άλλες βάσεις στο εξωτερικό. Παράλληλα, ακυρώθηκε και σχέδιο της κυβέρνησης Μπάιντεν για την ανάπτυξη μονάδας πυραυλικού πυροβολικού στην Ευρώπη.

Οι αποφάσεις αυτές ήρθαν μετά την έντονη αντίδραση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το Ιράν «ταπείνωσε» τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αμφισβήτησε και τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ σκοπεύει να τερματίσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Παραμένει ασαφές γιατί ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ακύρωσε την αποστολή στην Πολωνία, χώρα που διατηρεί στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και θεωρούνταν πιθανός προορισμός για μέρος των δυνάμεων που αποχωρούν από τη Γερμανία. Σήμερα βρίσκονται περίπου 7.400 Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία, ενώ εκεί βρίσκεται και το στρατηγείο του 5ου Σώματος Στρατού των ΗΠΑ, στην πόλη Πόζναν.

Τραμπ: Έρχονται μεγαλύτερες περικοπές αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι οι περικοπές αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Όπως είπε, «θα μειώσουμε πολύ περισσότερους από 5.000» στρατιωτικούς από τη Γερμανία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης δυνάμεων και από την Ιταλία και την Ισπανία, χώρες που — σύμφωνα με τον ίδιο — δεν έχουν στηρίξει επαρκώς τους στόχους της αμερικανικής κυβέρνησης στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου υποστηρίζουν ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της κυβέρνησης είναι οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνα της ηπείρου, περιορίζοντας τον ρόλο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η απόφαση για τη μείωση των δυνάμεων στη Γερμανία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από ορισμένους υψηλόβαθμους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού, η ακύρωση της ανάπτυξης της 2ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Μάχης της 1ης Μεραρχίας Ιππικού εντάσσεται πιθανότατα σε μια ευρύτερη αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο Πιτ Χέγκσεθ και οι στενοί συνεργάτες του διαχειρίστηκαν την τελευταία ακύρωση έχει προκαλέσει σύγχυση και δυσαρέσκεια τόσο εντός του στρατού όσο και μεταξύ συμμάχων των ΗΠΑ. Πολλοί στρατιώτες της τεθωρακισμένης ταξιαρχίας, καθώς και μεγάλο μέρος του εξοπλισμού της, είχαν ήδη φτάσει στην Πολωνία όταν ανακοινώθηκε η απόφαση.

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ και ο προσωρινός αρχηγός του στρατού, στρατηγός Κρίστοφερ Λανεβ, δεν έκαναν καμία αναφορά στην απόφαση κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας την Τρίτη.

Η αντίδραση ΝΑΤΟ και Πολωνίας στην απόφαση των ΗΠΑ

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ αναγνώρισε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσαρμόζουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη, υποστήριξε όμως ότι η ακύρωση της ανάπτυξης της αμερικανικής ταξιαρχίας δεν θα επηρεάσει τα σχέδια αποτροπής και άμυνας της Συμμαχίας. Όπως ανέφερε, ο Καναδάς και η Γερμανία έχουν ήδη ενισχύσει τις δυνάμεις τους στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το ζήτημα «δεν αφορά την Πολωνία», αλλά σχετίζεται με τις ήδη ανακοινωμένες αλλαγές στην παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι μειώσεις δυνάμεων στη Γερμανία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα θα επαναφέρουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη στα επίπεδα του 2022, πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ήδη από πέρυσι, το Πεντάγωνο είχε αποσύρει μία ταξιαρχία από τη Ρουμανία χωρίς να την αντικαταστήσει.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από εκτενή επανεξέταση της στρατιωτικής παρουσίας του υπουργείου στην Ευρώπη και λαμβάνει υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις συνθήκες επί του πεδίου», ανέφερε.

Ακόμη κι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, η χώρα θα εξακολουθήσει να φιλοξενεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον κόσμο με περισσότερους από 30.000 στρατιώτες, πίσω μόνο από την Ιαπωνία. Συνολικά, περίπου 80.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται σήμερα στην Ευρώπη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι της άμυνας επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ βασίζονται στις βάσεις τους στη Γερμανία για τη διεξαγωγή πολλών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αφρική.

Με πληροφορίες από New York Times