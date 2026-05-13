Η Σάρα Λούκας έστησε μια προκλητική Αφροδίτη με κίτρινες γόβες έξω από το New Museum

Στη γωνία Bowery και Prince Street, έξω από το New Museum της Νέας Υόρκης, μια ροζ φιγούρα με κίτρινες γόβες έχει καβαλήσει ένα τεράστιο πλυντήριο από μπετόν.

Είναι η νέα Αφροδίτη της Σάρα Λούκας.

Το New Museum αποκάλυψε την Τρίτη 12 Μαΐου το VENUS VICTORIA, τη νέα δημόσια γλυπτική ανάθεση της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας και την πρώτη που δημιουργείται για τη νέα υπαίθρια πλατεία του μουσείου στο Bowery. Το έργο θα παραμείνει στο σημείο για δύο χρόνια, εγκαινιάζοντας ένα δεκαετές πρόγραμμα δημόσιων αναθέσεων σε γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Η Sarah Lucas στο στούντιό της. φωτογραφία Katie Morrison

Η Λούκας, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της γενιάς των Young British Artists, αντιμετωπίζει ξανά το σώμα ως αστείο, πρόκληση, αντικείμενο, επιθυμία και καθημερινό μηχανισμό μαζί. Το VENUS VICTORIA είναι ένα παιχνίδι με το κλασικό ξαπλωμένο γυμνό, μόνο που εδώ η Αφροδίτη δεν βρίσκεται σε ανάκλιντρο, ούτε περιμένει το βλέμμα να την τακτοποιήσει. Φορά κίτρινες γόβες, έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα πλυντήριο και μοιάζει να μεταφέρει όλη τη βωμολοχία, την ενέργεια και την ειρωνεία της Λούκας στον δημόσιο χώρο.

Η επιλογή του έργου έγινε από επιτροπή που αποτελούνταν αποκλειστικά από καλλιτέχνιδες: Τερεσίτα Φερνάντες, Τζόαν Τζόνας, Τζούλι Μεχρετού, Σίντι Σέρμαν και Κίκι Σμιθ. Η ανάθεση βρίσκεται στη βάση του νέου κτιρίου Toby Devan Lewis Building, της επέκτασης του New Museum που σχεδιάστηκε από το OMA και άνοιξε πρόσφατα στο κοινό.

Το VENUS VICTORIA της Σάρα Λούκας, η πρώτη δημόσια ανάθεση για τη νέα πλατεία του New Museum στη Νέα Υόρκη. Courtesy New Museum. Photo: Thomas Barrett.

Το έργο συνομιλεί ήδη με μια άλλη μεγάλη δημόσια χειρονομία του μουσείου: το Art Lovers της Τσαμπαλάλα Σελφ, που τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του New Museum. Μαζί, τα δύο έργα μετατρέπουν το νέο κτίριο σε κάτι περισσότερο από αρχιτεκτονική επέκταση. Το κάνουν σκηνή, σώμα, εικόνα μέσα στην πόλη.

Η Σάρα Λούκας έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες ένα έργο πάνω στη σύγκρουση ανάμεσα στο καθημερινό αντικείμενο και τη σεξουαλική φαντασία. Καρέκλες, τσιγάρα, φρούτα, καλσόν, έπιπλα, μπότες και σώματα γίνονται στα χέρια της γλυπτά που μοιάζουν ταυτόχρονα αστεία και απειλητικά. Η γλώσσα της δεν εξευγενίζει το σώμα. Το αφήνει άβολο, πρόστυχο, γελοίο, ευάλωτο, ζωντανό.

Στο VENUS VICTORIA, αυτή η γλώσσα βγαίνει στον δρόμο. Η κλασική Αφροδίτη, ένα από τα πιο φορτωμένα μοτίβα της ιστορίας της τέχνης, μεταφέρεται στο Bowery και κάθεται πάνω σε μια οικιακή συσκευή. Το πλυντήριο, αντικείμενο καθαριότητας, εργασίας και επανάληψης, γίνεται βάθρο. Οι γόβες κάνουν το σώμα θεατρικό. Το ροζ το κάνει σχεδόν καρτουνίστικο. Και το σύνολο στέκει εκεί όπου περνούν πεζοί, ταξί, τουρίστες, εργαζόμενοι, κάτοικοι και επισκέπτες του μουσείου.

Η Λούκας δεν φτιάχνει μια δημόσια Αφροδίτη για να την κοιτάξουμε ευγενικά. Τη βάζει μέσα στην κυκλοφορία της πόλης, με όλο το χιούμορ και την αμηχανία που μπορεί να προκαλέσει ένα σώμα όταν δεν συμμορφώνεται με την ωραία του εκδοχή.

Το VENUS VICTORIA θα παραμείνει στην πλατεία του New Museum για δύο χρόνια. Μετά, τη θέση του θα πάρει νέα ανάθεση σε γυναίκα καλλιτέχνιδα, στο πλαίσιο του προγράμματος δημόσιας τέχνης του μουσείου.

Για την ώρα, όμως, η Σάρα Λούκας έχει τοποθετήσει στο Bowery μια Αφροδίτη που δεν ζητά άδεια. Μισή αρχαίο μοτίβο, μισή βρώμικο αστείο, μισή οικιακή μηχανή. Μια φιγούρα που δεν ξαπλώνει για να την κατακτήσουν, αλλά κάθεται πάνω στο πλυντήριο σαν να έχει μόλις βγει από την ιστορία της τέχνης και να αποφάσισε ότι η πόλη τής ταιριάζει περισσότερο.

με στοιχεία από Art Newspaper και Fad news