ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Σάρα Λούκας έστησε μια προκλητική Αφροδίτη με κίτρινες γόβες έξω από το New Museum

Η Σάρα Λούκας έστησε μια προκλητική Αφροδίτη με κίτρινες γόβες έξω από το New Museum Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
0

Στη γωνία Bowery και Prince Street, έξω από το New Museum της Νέας Υόρκης, μια ροζ φιγούρα με κίτρινες γόβες έχει καβαλήσει ένα τεράστιο πλυντήριο από μπετόν.

Είναι η νέα Αφροδίτη της Σάρα Λούκας.

Το New Museum αποκάλυψε την Τρίτη 12 Μαΐου το VENUS VICTORIA, τη νέα δημόσια γλυπτική ανάθεση της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας και την πρώτη που δημιουργείται για τη νέα υπαίθρια πλατεία του μουσείου στο Bowery. Το έργο θα παραμείνει στο σημείο για δύο χρόνια, εγκαινιάζοντας ένα δεκαετές πρόγραμμα δημόσιων αναθέσεων σε γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Η Σάρα Λούκας έστησε μια προκλητική Αφροδίτη με κίτρινες γόβες έξω από το New Museum Facebook Twitter
Η Sarah Lucas στο στούντιό της. φωτογραφία Katie Morrison

Η Λούκας, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της γενιάς των Young British Artists, αντιμετωπίζει ξανά το σώμα ως αστείο, πρόκληση, αντικείμενο, επιθυμία και καθημερινό μηχανισμό μαζί. Το VENUS VICTORIA είναι ένα παιχνίδι με το κλασικό ξαπλωμένο γυμνό, μόνο που εδώ η Αφροδίτη δεν βρίσκεται σε ανάκλιντρο, ούτε περιμένει το βλέμμα να την τακτοποιήσει. Φορά κίτρινες γόβες, έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα πλυντήριο και μοιάζει να μεταφέρει όλη τη βωμολοχία, την ενέργεια και την ειρωνεία της Λούκας στον δημόσιο χώρο.

Η επιλογή του έργου έγινε από επιτροπή που αποτελούνταν αποκλειστικά από καλλιτέχνιδες: Τερεσίτα Φερνάντες, Τζόαν Τζόνας, Τζούλι Μεχρετού, Σίντι Σέρμαν και Κίκι Σμιθ. Η ανάθεση βρίσκεται στη βάση του νέου κτιρίου Toby Devan Lewis Building, της επέκτασης του New Museum που σχεδιάστηκε από το OMA και άνοιξε πρόσφατα στο κοινό.

Η Σάρα Λούκας έστησε μια προκλητική Αφροδίτη με κίτρινες γόβες έξω από το New Museum Facebook Twitter
Το VENUS VICTORIA της Σάρα Λούκας, η πρώτη δημόσια ανάθεση για τη νέα πλατεία του New Museum στη Νέα Υόρκη. Courtesy New Museum. Photo: Thomas Barrett.

Το έργο συνομιλεί ήδη με μια άλλη μεγάλη δημόσια χειρονομία του μουσείου: το Art Lovers της Τσαμπαλάλα Σελφ, που τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του New Museum. Μαζί, τα δύο έργα μετατρέπουν το νέο κτίριο σε κάτι περισσότερο από αρχιτεκτονική επέκταση. Το κάνουν σκηνή, σώμα, εικόνα μέσα στην πόλη.

Η Σάρα Λούκας έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες ένα έργο πάνω στη σύγκρουση ανάμεσα στο καθημερινό αντικείμενο και τη σεξουαλική φαντασία. Καρέκλες, τσιγάρα, φρούτα, καλσόν, έπιπλα, μπότες και σώματα γίνονται στα χέρια της γλυπτά που μοιάζουν ταυτόχρονα αστεία και απειλητικά. Η γλώσσα της δεν εξευγενίζει το σώμα. Το αφήνει άβολο, πρόστυχο, γελοίο, ευάλωτο, ζωντανό.

Στο VENUS VICTORIA, αυτή η γλώσσα βγαίνει στον δρόμο. Η κλασική Αφροδίτη, ένα από τα πιο φορτωμένα μοτίβα της ιστορίας της τέχνης, μεταφέρεται στο Bowery και κάθεται πάνω σε μια οικιακή συσκευή. Το πλυντήριο, αντικείμενο καθαριότητας, εργασίας και επανάληψης, γίνεται βάθρο. Οι γόβες κάνουν το σώμα θεατρικό. Το ροζ το κάνει σχεδόν καρτουνίστικο. Και το σύνολο στέκει εκεί όπου περνούν πεζοί, ταξί, τουρίστες, εργαζόμενοι, κάτοικοι και επισκέπτες του μουσείου.

Η Σάρα Λούκας έστησε μια προκλητική Αφροδίτη με κίτρινες γόβες έξω από το New Museum Facebook Twitter
Το VENUS VICTORIA της Σάρα Λούκας, η πρώτη δημόσια ανάθεση για τη νέα πλατεία του New Museum στη Νέα Υόρκη. Courtesy New Museum. Photo: Thomas Barrett.

Η Λούκας δεν φτιάχνει μια δημόσια Αφροδίτη για να την κοιτάξουμε ευγενικά. Τη βάζει μέσα στην κυκλοφορία της πόλης, με όλο το χιούμορ και την αμηχανία που μπορεί να προκαλέσει ένα σώμα όταν δεν συμμορφώνεται με την ωραία του εκδοχή.

Το VENUS VICTORIA θα παραμείνει στην πλατεία του New Museum για δύο χρόνια. Μετά, τη θέση του θα πάρει νέα ανάθεση σε γυναίκα καλλιτέχνιδα, στο πλαίσιο του προγράμματος δημόσιας τέχνης του μουσείου.

Για την ώρα, όμως, η Σάρα Λούκας έχει τοποθετήσει στο Bowery μια Αφροδίτη που δεν ζητά άδεια. Μισή αρχαίο μοτίβο, μισή βρώμικο αστείο, μισή οικιακή μηχανή. Μια φιγούρα που δεν ξαπλώνει για να την κατακτήσουν, αλλά κάθεται πάνω στο πλυντήριο σαν να έχει μόλις βγει από την ιστορία της τέχνης και να αποφάσισε ότι η πόλη τής ταιριάζει περισσότερο.

με στοιχεία από Art Newspaper και Fad news

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
THE LIFO TEAM
Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Πολιτισμός / Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
THE LIFO TEAM
Ο Κάνιε Γουέστ θα πληρώσει για μουσικό απόσπασμα που ακούστηκε μόνο πριν κυκλοφορήσει το Donda

Πολιτισμός / Ο Κάνιε Γουέστ έχασε δίκη για ένα sample που ακούστηκε πριν γίνει τραγούδι

Ο Ye κρίθηκε υπεύθυνος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επειδή έπαιξε σε μεγάλη εκδήλωση ακρόασης του Donda μια πρώιμη εκδοχή του Hurricane με sample που δεν είχε αδειοδοτηθεί. Το επίμαχο απόσπασμα δεν μπήκε στην τελική κυκλοφορία, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι η δημόσια και εμπορική χρήση του είχε συνέπειες.
THE LIFO TEAM
Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Πολιτισμός / Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Περισσότεροι από 600 επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός, η Αντέλ Ενέλ και ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, υπέγραψαν κείμενο στη Libération, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση δύναμης γύρω από την Canal+, τη StudioCanal και την UGC μπορεί να απειλήσει την ανεξαρτησία της γαλλικής κινηματογραφικής παραγωγής
THE LIFO TEAM
Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Πολιτισμός / Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη παρουσιάζει το Titanic Ocean στο Un Certain Regard, η Αλεξάνδρα Ματθαίου φέρνει το Free Eliza στη Quinzaine des cinéastes, ενώ Έλληνες παραγωγοί συμμετέχουν στο Marché du Film με νέα projects.
THE LIFO TEAM
Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
THE LIFO TEAM
Το παιδί-μετανάστης του Banksy επιστρέφει στη Βενετία — αυτή τη φορά πάνω στο νερό

Πολιτισμός / Το έργο του Banksy που έσβηνε από την υγρασία επιστρέφει στα κανάλια της Βενετίας

Το Migrant Child, το έργο του Banksy με ένα παιδί που κρατά φωτοβολίδα φορώντας σωσίβιο, αποκαταστάθηκε έπειτα από χρόνια φθοράς στην πρόσοψη του Palazzo San Pantalon. Η τοιχογραφία επιστρέφει τώρα στο κοινό πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στα κανάλια της Βενετίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αν η street art πρέπει να διασώζεται ή να αφήνεται να χαθεί.
THE LIFO TEAM
Από τον Andrew Tate στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: δύο μουσεία ξαναβλέπουν την αρρενωπότητα

Πολιτισμός / Από την ανδρόσφαιρα στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: η αρρενωπότητα μπαίνει στο μουσείο

Δύο εκθέσεις στην Ολλανδία κοιτούν την αρρενωπότητα σήμερα, τη στιγμή που η ανδρόσφαιρα πουλά δύναμη, σώμα και κυριαρχία ως lifestyle. Από τον Andrew Tate, το kickboxing και τα σώματα του TikTok μέχρι τη μόδα, το drag, τα τακούνια, τα packers και την ευαλωτότητα, τα μουσεία ρωτούν αν υπάρχει χώρος για πιο τρυφερές εκδοχές του να είσαι άνδρας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Λίγο πριν βγει στις αίθουσες το The Odyssey, ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά στο Time για την ομηρική ταινία που κουβαλούσε μέσα του εδώ και δύο δεκαετίες. Από έναν Δούρειο Ίππο που βυθίζεται στη θάλασσα μέχρι γυρίσματα εξ ολοκλήρου σε IMAX, αληθινά καράβια και ελάχιστα ψηφιακά εφέ, η δική του Οδύσσεια θέλει να ξανακάνει το αρχαίο έπος μεγάλο σινεμά.
THE LIFO TEAM
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ για τη σιωπή τους σε Γάζα και Τραμπ

Πολιτισμός / Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ ότι σιώπησαν για τη Γάζα και τον Τραμπ

Λίγο πριν επιστρέψει στις Κάννες με το Bitter Christmas, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μιλά για τα αποστειρωμένα Όσκαρ, τη σιωπή του Χόλιγουντ, την άρνησή του να πάρει σαουδαραβικά χρήματα και την πολυτέλεια, στα 76 του, να λέει ακόμη τα πράγματα με το όνομά τους..
THE LIFO TEAM
Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πολιτισμός / Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε
THE LIFO TEAM
Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Πολιτισμός / Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Με το Butterfly Jam του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ να ανοίγει το Directors’ Fortnight, ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στις Κάννες και μιλά για τη νέα του φάση: την αποχώρηση από το Peaky Blinders, τη διαδικτυακή τοξικότητα και την ανάγκη να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του να μιλήσει για εκείνον.
THE LIFO TEAM
Ο Μπονγκ Τζουν Χο στέλνει τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άϊο Εντεμπίρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ στον βυθό

Πολιτισμός / Μπονγκ Τζουν Χο: Σκηνοθέτησε τα «Παράσιτα». Τώρα γυρίζει ταινία κινουμένων σχεδίων.

Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.
THE LIFO TEAM
Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Πολιτισμός / H Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
THE LIFO TEAM
Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Πολιτισμός / Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
THE LIFO TEAM
 
 