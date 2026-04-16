Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Η Μπλάνσετ αναλαμβάνει τον ρόλο της Μάρθα Στιούαρτ στο biopic «Good Thing», με τη Janicza Bravo του «Zola» στη σκηνοθεσία. Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν της Στιούαρτ, «It's a good thing»

The LiFO team
The LiFO team
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
Από τις κουζίνες, τα περιοδικά και την τηλεόραση, η Μάρθα Στιούαρτ περνά τώρα και στο σινεμά. Η Κέιτ Μπλάνσετ θα την υποδυθεί στη νέα βιογραφική ταινία «Good Thing», με τη Janicza Bravo, γνωστή από το «Zola», να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.

Η ίδια η Στιούαρτ άφησε πρώτη να εννοηθεί ότι το πρότζεκτ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όταν σε εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη είπε ότι «ακούει φήμες» για μια ταινία με την Μπλάνσετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και αποκάλυψε τον προσωρινό τίτλο του. Λίγο αργότερα, το Variety επιβεβαίωσε το casting.


Ο τίτλος «Good Thing» παραπέμπει ευθέως στην πιο διάσημη ατάκα της Στιούαρτ, που για δεκαετίες λειτούργησε σαν προσωπική σφραγίδα πάνω σε συνταγές, συμβουλές, αντικείμενα και ολόκληρη τη lifestyle αυτοκρατορία της. Αυτή είναι και η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του project: δεν αφορά μόνο μια τηλεοπτική περσόνα, αλλά μια γυναίκα που έγινε brand, αυθεντία, σκάνδαλο και τελικά ποπ μύθος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε to υπόλοιπο cast. Το σενάριο υπογράφει ο Ricky Tollman, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν η Μπλάνσετ και η Coco Francini μέσω της Dirty Films, μαζί με τους Randy Manis και Neil Dodson.

Η ταινία έρχεται μάλιστα λίγο καιρό μετά το ντοκιμαντέρ «Martha» του Netflix, το οποίο η ίδια η Στιούαρτ είχε επικρίνει δημόσια για τον τρόπο που αφηγήθηκε τη ζωή της και ειδικά για το βάρος που έδωσε στο κεφάλαιο της φυλάκισής της. Αυτό κάνει το «Good Thing» να μοιάζει ήδη με κάτι περισσότερο από ένα ακόμη biopic: με μια νέα διαπραγμάτευση του μύθου της Μάρθα Στιούαρτ, αυτή τη φορά μέσα από τη μυθοπλασία.

με στοιχεία από Variety, People,W magazine

Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Πολιτισμός / Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Πιστοποιούνται τα αρχαιολογικά μουσεία Αβδήρων και Αλεξανδρούπολης

Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε, το 2024, με τη διενέργεια αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια και συνεχίστηκε με την εκπόνηση και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης για κάθε μουσείο
Στα 93 της, η Τζόαν Σεμέλ ζωγραφίζει ακόμη το γυμνό σώμα της χωρίς καμία ντροπή

Πολιτισμός / Δεν ήθελα ιδανικό σώμα, ήθελα αληθινό: Η Τζόαν Σεμέλ στα 93 της

Η αμερικανίδα ζωγράφος Τζόαν Σεμέλ, που σόκαρε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1970 ζωγραφίζοντας το δικό της γυμνό σώμα, επιστρέφει φέτος στο προσκήνιο με τη νέα έκθεση Continuities σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα τιμάται με μεγάλη αναδρομική στο Jewish Museum.
Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Πολιτισμός / Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Το Βατικανό ανακοίνωσε το περίπτερό του για τη Μπιενάλε της Βενετίας 2026, με την FKA twigs, τον Μπράιαν Ίνο, την Πάτι Σμιθ, τον Τζιμ Τζάρμους και άλλους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα ηχητικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
Η δύναμη της αγάπης: όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Πολιτισμός / Όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Το Waves Penetrate Me Fiercely, το νέο μικρού μήκους φιλμ του τρανς δημιουργού Geo Aghinea, χαρτογραφεί μια queer νυχτερινή ζωή που απλώνεται σε εγκαταλειμμένα κτίρια, διαμερίσματα και αυτοσχέδιους χώρους στο Βουκουρέστι.
ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

Πολιτισμός / Τιτανικός: Η ιστορία του πιο διάσημου ναυαγίου που έγινε σαν σήμερα το 1912

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών
Ο Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Πολιτισμός / Ο συγγραφέας Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο παιδικού βιβλίου, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Ο Μάικλ Ρόζεν είναι ο νικητής του Hans Christian Andersen Award 2026 στην κατηγορία συγγραφής, της υψηλότερης διεθνούς διάκρισης για δημιουργούς παιδικών βιβλίων που απονέμει η IBBY. Η ανακοίνωση έγινε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.
Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Πολιτισμός / Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ επιστρέφει το φθινόπωρο στο Broadway με το 860, μια νέα σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το σπίτι όπου έζησε με την οικογένειά του για 46 χρόνια και που χάθηκε στις φωτιές του Παλισέιντς το 2025
«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Πολιτισμός / «Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
Στο Coachella η Σαμπρίνα ανέβηκε για να γίνει μύθος και ο Μπίμπερ για να μείνει μόνος με το όνομά του

Πολιτισμός / Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ έδειξαν στο Coachella δύο πρόσωπα της ποπ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήγε στο Coachella για να φτιάξει τον μύθο της. Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή σχεδόν μόνο με το παρελθόν του. Κι έτσι, μέσα σε δύο νύχτες, το φεστιβάλ έδειξε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ.
Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Πολιτισμός / Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Με αφορμή την 60ή επέτειο του I Put a Spell on You και τις νέες κυκλοφορίες που ξαναφέρνουν τη Νίνα Σιμόν στο προσκήνιο, αξίζει να θυμηθούμε ότι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη φωνή της τζαζ, της σόουλ ή του τραγουδιού διαμαρτυρίας. Ηταν η καλλιτέχνις που έκανε την αλήθεια να ακούγεται πιο επικίνδυνη από κάθε πόζα, και γι' αυτό η παρουσία της παραμένει ανήσυχα ζωντανή.
