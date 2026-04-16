Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Από τις κουζίνες, τα περιοδικά και την τηλεόραση, η Μάρθα Στιούαρτ περνά τώρα και στο σινεμά. Η Κέιτ Μπλάνσετ θα την υποδυθεί στη νέα βιογραφική ταινία «Good Thing», με τη Janicza Bravo, γνωστή από το «Zola», να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.

Η ίδια η Στιούαρτ άφησε πρώτη να εννοηθεί ότι το πρότζεκτ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όταν σε εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη είπε ότι «ακούει φήμες» για μια ταινία με την Μπλάνσετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και αποκάλυψε τον προσωρινό τίτλο του. Λίγο αργότερα, το Variety επιβεβαίωσε το casting.

Ο τίτλος «Good Thing» παραπέμπει ευθέως στην πιο διάσημη ατάκα της Στιούαρτ, που για δεκαετίες λειτούργησε σαν προσωπική σφραγίδα πάνω σε συνταγές, συμβουλές, αντικείμενα και ολόκληρη τη lifestyle αυτοκρατορία της. Αυτή είναι και η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του project: δεν αφορά μόνο μια τηλεοπτική περσόνα, αλλά μια γυναίκα που έγινε brand, αυθεντία, σκάνδαλο και τελικά ποπ μύθος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε to υπόλοιπο cast. Το σενάριο υπογράφει ο Ricky Tollman, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν η Μπλάνσετ και η Coco Francini μέσω της Dirty Films, μαζί με τους Randy Manis και Neil Dodson.

Η ταινία έρχεται μάλιστα λίγο καιρό μετά το ντοκιμαντέρ «Martha» του Netflix, το οποίο η ίδια η Στιούαρτ είχε επικρίνει δημόσια για τον τρόπο που αφηγήθηκε τη ζωή της και ειδικά για το βάρος που έδωσε στο κεφάλαιο της φυλάκισής της. Αυτό κάνει το «Good Thing» να μοιάζει ήδη με κάτι περισσότερο από ένα ακόμη biopic: με μια νέα διαπραγμάτευση του μύθου της Μάρθα Στιούαρτ, αυτή τη φορά μέσα από τη μυθοπλασία.

με στοιχεία από Variety, People,W magazine