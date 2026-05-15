Eurovision: Αν η Φινλανδία κερδίσει, το Ισραήλ την έβαψε

Συναγερμός στην ισραηλινή αποστολή μπροστά στο ενδεχόμενο φινλανδικής νίκης

The LiFO team
Eurovision: Αν η Φινλανδία κερδίσει, το Ισραήλ την έβαψε
Για το Ισραήλ, η διοργάνωση του επόμενου διαγωνισμού στο Ελσίνκι ή σε οποιαδήποτε άλλη φινλανδική πόλη, δεν αποτελεί απλώς ένα ταξίδι σε μια «δύσκολη» έδρα, αλλά μια δυνητική απειλή για την ίδια τη συμμετοχή της χώρας στο μέλλον.
Ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision φαίνεται πως εξελίσσεται σε ένα γεωπολιτικό θρίλερ που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια της μουσικής σκηνής. Στο επίκεντρο της έντασης βρίσκεται η ισραηλινή αποστολή, η οποία εκφράζει ανοιχτά πλέον τους φόβους της για την επικράτηση της Φινλανδίας, που αυτή τη στιγμή προβάλλει ως το απόλυτο φαβορί στις στοιχηματικές αποδόσεις και τις προβλέψεις των ειδικών.

Πηγές μέσα από την ισραηλινή αντιπροσωπεία μεταφέρουν ένα κλίμα έντονης ανησυχίας, χαρακτηρίζοντας μια ενδεχόμενη νίκη της σκανδιναβικής χώρας ως «οριακή κατάσταση» για τη δική τους παρουσία στον θεσμό. «Αν κερδίσουν, θα είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς», δηλώνουν μέλη της αποστολής. «Το μίσος προς το πρόσωπό μας συνεχίζει να αυξάνεται και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα με τη μέγιστη σοβαρότητα αν ο διαγωνισμός μεταφερθεί εκεί».

Η ανησυχία αυτή δεν είναι τυχαία. Για το Ισραήλ, η διοργάνωση του επόμενου διαγωνισμού στο Ελσίνκι ή σε οποιαδήποτε άλλη φινλανδική πόλη, δεν αποτελεί απλώς ένα ταξίδι σε μια «δύσκολη» έδρα, αλλά μια δυνητική απειλή για την ίδια τη συμμετοχή της χώρας στο μέλλον.

Η Linda Lampenius (που παίζει βιολί στην Φινλανδική συμμετοχή) δήλωσε ότι η απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει είναι λανθασμένη, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα στην Παλαιστίνη ως «απάνθρωπα και καταδικαστέα».

Η Φινλανδία αποτελεί ένα από τα προπύργια των αντιδράσεων κατά της ισραηλινής συμμετοχής. Ήδη από τους προηγούμενους μήνες, η καλλιτεχνική κοινότητα της χώρας πρωτοστάτησε σε ένα κύμα διαμαρτυρίας, με εκατοντάδες μουσικούς και δημιουργούς να υπογράφουν επίσημα αιτήματα προς τη δημόσια τηλεόραση (YLE). Το αίτημά τους ήταν σαφές: ο πλήρης αποκλεισμός του Ισραήλ ή, σε αντίθετη περίπτωση, η απόσυρση της ίδιας της Φινλανδίας από τον διαγωνισμό.

Ο φετινός εκπρόσωπος της Φινλανδίας, Windows95man (Teemu Keisteri), μαζί με τον τραγουδιστή Henri Piispanen, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν «ότι η μόνη σωστή απόφαση για την EBU θα ήταν να αποκλείσει το Ισραήλ από τον διαγωνισμό».

Παράλληλα, η διοργάνωση σε φινλανδικό έδαφος εγείρει κρίσιμα ερωτήματα ασφαλείας. Η ατμόσφαιρα στη χώρα περιγράφεται ήδη ως τεταμένη, με συχνές διαδηλώσεις και μια κοινή γνώμη που ασκεί ασφυκτική πίεση στους κρατικούς φορείς. Η ισραηλινή πλευρά φοβάται ότι το επίπεδο ασφαλείας που θα απαιτηθεί για την προστασία της αποστολής της σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασφαλιστεί.

Αναλυτές του θεσμού επισημαίνουν ότι μια νίκη της Φινλανδίας θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες και εντός της EBU (European Broadcasting Union). Η φινλανδική δημόσια τηλεόραση έχει μεταφέρει επισήμως τις ανησυχίες του κοινού της στα κέντρα λήψης αποφάσεων, γεγονός που ερμηνεύεται από το Τελ Αβίβ ως ένδειξη ότι μια μελλοντική διοργάνωση υπό φινλανδική επίβλεψη θα ήταν κάθε άλλο παρά ευνοϊκή.

Καθώς ο διαγωνισμός πλησιάζει στην κορύφωσή του, το Ισραήλ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην καλλιτεχνική του παρουσία και την ανάγκη διαχείρισης μιας διαρκώς ογκούμενης διεθνούς πίεσης. «Αν η Φινλανδία κερδίσει, θα βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη θέση», καταλήγουν οι πηγές της αποστολής, υπογραμμίζοντας ότι η Eurovision του 2026 μπορεί να είναι η πιο αμφιλεγόμενη στην ιστορία του θεσμού.

0

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
Η ιστορικός Jean Menzies γράφει για τη γυναικεία επιθυμία στην αρχαιότητα: από την «περιπλανώμενη μήτρα» και τη Σαπφώ μέχρι την Πομπηία, τα αρχαία sex toys και τη σημερινή σεξουαλική ύφεση.
Η Βάλι Εξπορτ πέθανε στη Βιέννη σε ηλικία 85 ετών. Με έργα όπως το Tapp und Tastkino και το Genital Panic, άλλαξε ριζικά τη φεμινιστική performance και το βλέμμα πάνω στο γυναικείο σώμα.
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε αλλάξει εντυπωσιακά το σώμα του για έναν ρόλο που τελικά δεν έπαιξε ποτέ. Χρόνια αργότερα, ο Πίτερ Τζάκσον εξήγησε στις Κάννες τι είχε συμβεί πίσω από την αντικατάστασή του.
Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα ενσαρκώσει ξανά τον Βασιλιά Ληρ, στον πρώτο μεγάλο θεατρικό του ρόλο μετά το ατύχημα του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης στο Γουέστ Εντ.
Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε προτείνει στον Πίτερ Τζάκσον μια ιδέα για νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ανακοινωθεί το τέλος του Late Show.
Πριν ακόμη οι σταρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει ήδη γίνει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα του Φεστιβάλ Καννών. Από την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τη Ράιλι Κίο μέχρι την Άλια Μπατ, τη Χάιντι Κλουμ και τον Ντιέγκο Κάλβα, οι αφίξεις λειτουργούν πλέον σαν μικρές εμφανίσεις μόδας, όπου η άνεση του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των οίκων.
Το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman έγινε σκηνικό εποχής από τον Μπαζ Λούρμαν και την Κάθριν Μάρτιν, με αρ ντεκό φαντασία, θεατρική μυθολογία και κινηματογραφική λάμψη.
Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
