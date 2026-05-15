Αλλάζει ο καιρός: Πότε έρχονται καταιγίδες και λασποβροχές

Αλλάζει ο καιρός καθώς περνά η σημερινή ημέρα, με ένα κύμα κακοκαιρίας να αναμένεται.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, «έρχονται δύο βαρομετρικά χαμηλά, ένα από την περιοχής ης Ιταλίας και ένα από τις ακτές της Β. Αφρικής. Το δεύτερο θα μεταφέρει σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και πιο νότια τμήματα της χώρας».

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος του Open, αύριο Σάββατο «αναμένεται κακοκαιρία με αρκετές βροχές προς τα κεντρικά και βόρεια. Νοτιότερα, θα κυριαρχήσει η αφρικανική σκόνη. «Θέλει προσοχή στην περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων όπου υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να ξεπεραστούν τα όρια σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση της σκόνης», τονίζει.

Όσο για τους ανέμους, «αύριο θα είναι ενισχυμένοι με αποτέλεσμα να ενισχύσουν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης», σύμφωνα με τον ίδιο.

Αύριο η θερμοκρασία λόγω των νοτιάδων, θα αγγίξει τους 30 στη νότια χώρα. «Θα έχουμε όμως και καταιγίδες την ίδια χρονική στιγμή στα βόρεια, που δεν θα ξεπερνάμε τους 18 βαθμού Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια, αλλά «αύριο περιμένουμε λασποβροχές κυρίως προς το μεσημέρι με απόγευμα», σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Στη Θεσσαλονίκη, επανέρχονται οι βροχές. Οι άνεμοι που θα πνέουν στην περιοχή δεν θα προβληματίσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 24 βαθμούς.

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Μέσω της ιστοσελίδας του, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος δημοσίευσε την εκτίμησή του για τον καιρό του Σαββατοκύριακου 16 και 17 Μαΐου.

Για το Σάββατο (16/5), ο μετεωρολόγος ανέφερε: Οι συνθήκες θα γίνουν ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το βράδυ στο Β-ΒΑ Αιγαίο. Από πλευράς έντασης, οι σημαντικότερες βροχές θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τη Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη ΒΔ Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα φθάσει ακόμα και τους 30 βαθμούς (Κρήτη).

Για την Κυριακή (17/5), ο καιρός, σύμφωνα με τον Δ. Ζιακόπουλο «θα είναι γενικά βελτιωμένος. Στις εξαιρέσεις η Α. Μακεδονία και η Θράκη, όπου δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν παντού Δ-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση».