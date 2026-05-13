Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ δηλώνει «σοκαρισμένος» από τις διαμαρτυρίες στον ημιτελικό

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ στη φετινή Eurovision δήλωσε ότι δεν περίμενε την ένταση των αντιδράσεων και των φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ημιτελικού στη Βιέννη.

Κατά την εμφάνιση του 28χρονου Νοάμ Μπετάν ακούστηκαν αποδοκιμασίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ άνδρες της ασφάλειας απομάκρυναν θεατές όταν ακούστηκαν φωνές όπως «σταματήστε τη γενοκτονία». Ανάμεσά τους βρισκόταν και άτομο που είχε γράψει στο στήθος του το σύνθημα «Free Palestine».

«Άκουσα τις αποδοκιμασίες και για μια στιγμή σοκαρίστηκα», δήλωσε ο Μπετάν στο BBC.

Η συμμετοχή του Ισραήλ εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Eurovision από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

Φέτος, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πέντε χωρών — της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας και της Σλοβενίας — αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση, με αποτέλεσμα η Eurovision να καταγράψει τη μικρότερη συμμετοχή χωρών από το 2003.

Ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ χαρακτήρισε τη συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση «ασυμβίβαστη με την τεράστια απώλεια ζωών στη Γάζα», ενώ ο ολλανδικός Avrotros ανέφερε ότι η παρουσία της χώρας «δεν συνάδει με τις δημόσιες αξίες που θεωρεί θεμελιώδεις».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan έκανε λόγο για «πολιτιστικό μποϊκοτάζ» που πλήττει την ελευθερία της έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το μήνυμα του Νοάμ Μπετάν στις χώρες που απέχουν από τη φετινή Eurovision

Ο Μπετάν δήλωσε ότι ελπίζει οι χώρες που αποχώρησαν να επιστρέψουν στον διαγωνισμό τα επόμενα χρόνια.

«Χάνουν μια μοναδική εμπειρία», ανέφερε. «Ελπίζω του χρόνου να επιστρέψουν και να φέρουν το δικό τους φως».

Αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ έχουν εκφράσει και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ότι «πρόδωσε την ανθρωπιά» επιτρέποντας στο Ισραήλ να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 72.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο ΟΗΕ θεωρεί τα στοιχεία αυτά γενικά αξιόπιστα.

Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων περί γενοκτονίας εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Μπετάν ανέφερε ότι, παρά τις αποδοκιμασίες, προσπάθησε να επικεντρωθεί στους υποστηρικτές του μέσα στο στάδιο. «Έψαχνα τις σημαίες των ανθρώπων που ήθελαν να τα πάω καλά και αυτό μου έδωσε δύναμη», είπε.

Παρόμοιες αντιδράσεις είχαν σημειωθεί και τα προηγούμενα χρόνια στις εμφανίσεις του Ισραήλ στη Eurovision. Πριν από δύο χρόνια, η τραγουδίστρια Έντεν Γκολάν είχε βρεθεί αντιμέτωπη με αποδοκιμασίες στη Σουηδία, ενώ πέρυσι στην Ελβετία δύο διαδηλωτές επιχείρησαν να ανέβουν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Γιουβάλ Ραφαέλ.

Ο Ισραηλινός τραγουδιστής αποκάλυψε ακόμη ότι είχε προετοιμαστεί για πιθανές αποδοκιμασίες κατά τις πρόβες, αν και παραδέχθηκε ότι η πραγματική εμπειρία ήταν πολύ διαφορετική.

«Δεν μπορείς να βάλεις 13.000 ανθρώπους σε μια αίθουσα πρόβας για να σε γιουχάρουν», είπε στο BBC.

Παράλληλα, μικρή ένταση προκλήθηκε και γύρω από ανάρτηση του Μπετάν στα κοινωνικά δίκτυα, όπου καλούσε τους υποστηρικτές του να χρησιμοποιήσουν και τις δέκα διαθέσιμες ψήφους υπέρ του Ισραήλ στον τελικό του Σαββάτου.

Οι διοργανωτές της Eurovision ζήτησαν να διαγραφεί η ανάρτηση, κρίνοντας ότι δεν συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού, ενώ απηύθυναν και επίσημη προειδοποίηση στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan.

Παρά τη συνεχιζόμενη πολιτική ένταση γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, ο Μπετάν προκρίθηκε στον τελικό του Σαββάτου και θεωρείται από τα φαβορί για μία θέση στην πρώτη πεντάδα.

Με πληροφορίες από BBC