Την μεγάλη επιστροφή του Έλληνα κινηματογραφιστή και υμνητή του ελληνικού καλοκαιριού θα παρουσιάσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Η ταινία με τίτλο «Σ’αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» έρχεται 14 χρόνια μετά το τελευταίο κινηματογραφικό έργο του Γιώργου Πανουσόπουλου και θα προβληθεί σε πανελλήνια πρεμιέρα στο φεστιβάλ, πριν κυκλοφορήσει στις αίθουσες, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Από τους κορυφαίους και πιο ερωτικούς σκηνοθέτες του εγχώριου σινεμά ο Γιώργος Πανουσόπουλος επιστρέφει με μία αληθινή ωδή στη ζωή. Γιατί το ξένοιαστο «Σ’αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» αποτελεί μια ηλιόλουστη και θυμοσοφική κωμωδία, ποτισμένη από την αύρα ενός ειδυλλιακού μικρού νησιού στο Αιγαίο, και πλημμυρισμένη από τις απολαύσεις και τις χαρές των καθημερινών, απλών ανθρώπων.

Με αφορμή την προβολή της ολοκαίνουργιας ταινίας του, το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επαναφέρει ολόκληρο το σινεμά του Γιώργου Πανουσόπουλου στη μεγάλη οθόνη και θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό ένα πλήρες αφιέρωμα στην φιλμογραφία και την καριέρα του, με την προβολή των εξής ταινιών: Ταξίδι του Μέλιτος (1979), Οι Απέναντι (1981), Μανία (1985), Μ’αγαπάς; (1988), Ελεύθερη Κατάδυση (1995), Μια Μέρα τη Νύχτα (2000), Τεστοστερόνη (2004).

Τις προβολές θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι συντελεστές των ταινιών.

Λίγα λόγια για την ταινία «Σ’αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει»:

Τι μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρτογράφητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο; Δύο ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος ευρωβουλευτής (Serge Requet Barville) και μία νεαρή οικονομολόγος (Μαργαρίτα Πανουσοπούλου), φτάνουν με καΐκι στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρεπτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του.

Τα λεφτά είναι ντεμοντέ και όχι μόνο… no banks, nο streets, no cars, no rooms to let. Εκεί θα γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο (Μπάμπης Χατζηδάκης) και την πληθωρική χήρα του νησιού (Φωτεινή Τσακίρη), θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και στον σαγηνευτικό αυτόν τόπο, που μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πάντα.

Στη νέα του ταινία -με τίτλο βγαλμένο από τους στίχους του «Ήτανε λέει» του Άκη Πάνου- ο Γιώργος Πανουσόπουλος εξερευνά έναν ιδεατό τόπο και τρόπο ζωής στα καθηλωτικά τοπία της Ικαρίας και θέτει, ανέμελα και μεθοδικά μαζί, τις βάσεις για να ζήσουν οι ήρωες του ελεύθεροι.

Με φόντο το Αρμενάκι, όπου κανείς δεν ήξερε να κλαίει, οι χαρακτήρες της ιστορίας ξεδιπλώνονται, φιλοσοφούν, γλεντάνε και ερωτεύονται την ίδια τη ζωή με πρωτόγνωρο πάθος.

Συντελεστές

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος

Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου

Διευθυντής Φωτογραφίας: Χρήστος Καραμάνης

Ηθοποιοί: Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Μπάμπης Χατζηδάκης, Φωτεινή Τσακίρη, Serge Requet Barville, Γ. Χατζηγιάννης, Βαλέρια Χριστοδουλίδου, Σταύρος Μερμίγκης, Θάνος Πρίτσας και πολλοί Καριώτες και Καριωτίνες.

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Μανταλένα Παπαδάκη

Ήχος: Wrecked Ambience/Dario les Bars/Γιάννης Σκανδάμης

Make up-Μαλλιά: Κυριακή Μελίδου

Εικαστικός: Κυβέλη Ζωή Στενού

Μουσική: Βαγέλης Φάμπας

Μοντάζ: Νίκος Βαβούρης

Χορηγοί: Hellenic Seaways, Καffea AE

Συμπαραγωγός Γαλλία: MPM FILM/Μarie- Pierre Macia/Claire Gadea

Συμπαραγωγοί Eλλάδα: ΕΡΤ ΑΕ + ΝOVA

Mε την υποστήριξη του ΕΚΚ και του CNC

Παραγωγή: blackbird production

Διάρκεια: 90’

Info

24o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

19 - 30 Σεπτεμβρίου 2018