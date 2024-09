Υπόθεση Πελικό: Έχω την εντύπωση πως ο ένοχος είμαι εγώ, είπε η Ζιζέλ - Βίντεο και φωτογραφίες με τους βιασμούς της ενώπιον του δικαστηρίου

Η Ζιζέλ Πελικό, το θύμα των πολλαπλών βιασμών από τον σύζυγό της και 50 άγνωστους άνδρες, κατήγγειλε το απόγευμα της Τετάρτης κάποιους από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, που μίλησαν για ενδεχόμενη συνέργεια της ίδιας στις σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστη επί 10 χρόνια.

«Ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν έδωσα την συγκατάθεσή μου. Από την ημέρα που βρέθηκα σε αυτή την αίθουσα αισθάνομαι ταπεινωμένη. Λένε ότι ήμουν αλκοολική, ότι έφτανα σε τέτοια κατάσταση μέθης που είμαι συνεργός του κυρίου Πελικό. Στην κατάσταση που βρισκόμουν δεν μπορούσα να απαντήσω σε κανέναν. Ήμουν σε κωματώδη κατάσταση και τα βίντεο που θα προβληθούν θα μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Και οι ειδικοί ήταν σοκαρισμένοι από αυτά τα βίντεο και είναι άνδρες», ανέφερε η Ζιζέλ Πελικό και πρόσθεσε πως είναι απόλυτα ταπεινωτικό και εξευτελιστικό να τα ακούει αυτά.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης στις 2 Σεπτεμβρίου, η Ζιζέλ Πελικό ύψωσε τον τόνο της φωνής της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Le Figaro και συνέχισε με αποφασιστικότητα να καταθέτει ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου της Αβινιόν. «Ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν έδωσα την συγκατάθεσή μου στον κύριο Πελικό, ούτε σε αυτούς τους άνδρες που βρίσκονται πίσω του. Έχω την εντύπωση πως ο ένοχος είμαι εγώ και πως πίσω μου οι 50 είναι τα θύματα. Και επειδή έκανα γυμνισμό, είμαι επιδειξίας; Εγώ είμαι η ένοχη και αυτοί είναι τα θύματα. Αυτοί θα έπρεπε να κάθονται στη θέση μου», ανέφερε ειρωνικά η 72χρονη.

«Ο βιασμός είναι θέμα χρόνου; Τρία λεπτά, μία ώρα; Είμαι σοκαρισμένη. Αν ήταν η μητέρα τους ή η αδελφή τους εδώ θα είχαν την ίδια υπεράσπιση; Αυτοί ήρθαν να με βιάσουν. Δεν έχει σημασία η διάρκεια. Αυτό είναι ποταπό. Σε ποιο σημείο αποφασίζει ένας άνδρας για την γυναίκα του; Σας υπενθυμίζω πως βρισκόμουν υπό χημική επιρροή. Οι 50 κατηγορούμενοι πίσω δεν έθεσαν στον εαυτό τους την ερώτηση της συναίνεσης. Τι είναι αυτοί οι άνδρες; Είναι έκφυλοι ή τι; Ούτε για ένα λεπτό δεν έθεσαν το ερώτημα! Δεν υπάρχει "βιασμός και (άλλου είδους) βιασμός". Ο βιασμός είναι βιασμός», είπε με δυνατή φωνή η Ζιζέλ Πελικό.

Η 72χρονη τόνισε πως «δεν υπάρχει βιασμός και βιασμός. Ένας βιασμός είναι ένας βιασμός», απαντώντας στον Γκιγιώμ ντε Πάλμα, έναν εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, ο οποίος υποστήριξε πως «υπάρχει βιασμός και βιασμός», σε μια προσπάθεια να καταδείξει πως κάποιοι από τους κατηγορούμενους νόμιζαν ότι συμμετέχουν σε ένα σεξουαλικό παιχνίδι του ζεύγους Πελικό. Ο ντε Πάλμα απευθυνόμενος στο θύμα είπε: «Λυπάμαι που τα λόγια μου μπορεί να σας σόκαραν, πρόθεσή μου ήταν να υπενθυμίσω τους κανόνες δικαίου».

