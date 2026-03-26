«Ξεκινάει σύντομα»: Τα αινιγματικά βίντεο του Λευκού Οίκου που προκάλεσαν αναστάτωση στα social

Έντονο κύμα εικασιών έχει πυροδοτήσει μια σειρά από αινιγματικά βίντεο, που αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X, αφήνοντας πίσω τους περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Το πρώτο βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε με την ένδειξη «sound on», περιείχε έναν σύντομο διάλογο.

Μια γυναικεία φωνή ακούγεται να ρωτά «Ξεκινάει σύντομα, σωστά;», με μια ανδρική φωνή να απαντά κατηγορηματικά «Ναι».

Τα αινιγματικά βίντεο του Λευκού Οίκου

Την ίδια στιγμή, στην εικόνα διακρίνεται ένα κοντινό πλάνο από παπούτσια με μεταλλικές μύτες, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από το περιεχόμενο.

Παρότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση, αρκετοί χρήστες στο διαδίκτυο εικάζουν ότι η φωνή ενδέχεται να ανήκει στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

White House posted this on X: pic.twitter.com/YudUBSyqAX — Open Source Intel (@Osint613) March 26, 2026

Η υπόθεση αυτή, σε συνδυασμό με τη διατύπωση της ερώτησης, οδήγησε ορισμένους σε σενάρια περί επικείμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης στο Ιράν.



Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε και δεύτερο βίντεο, στο οποίο διακρίνεται μια σκοτεινή, παραμορφωμένη οθόνη, ενώ ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης κινητού τηλεφώνου, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην αινιγματική ακολουθία των αναρτήσεων.

Τα βίντεο συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι χρήστες προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το νόημά τους, με τις θεωρίες να κυμαίνονται από μια τυχαία δημοσίευση ιδιωτικού υλικού μέχρι ένα σκόπιμο teaser για κάποια σημαντική ανακοίνωση ή ακόμη και πιθανή παραβίαση του λογαριασμού.



Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει καμία επίσημη εξήγηση, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: τι ακριβώς είναι αυτό που «ξεκινάει σύντομα».