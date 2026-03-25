Λευκός Οίκος: Εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν ο Τραμπ «θα χτυπήσει πιο δυνατά»

Αναλυτές ερμηνεύουν τις κινήσεις Τραμπ ως ένδειξη «κλιμάκωσης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει δηλώσεις στον Λευκό Οίκο / Φωτ: Facebook / The White House
Μήνυμα με αποδέκτη το Ιράν απέστειλε ο Λευκός Οίκος, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτιμά μια ειρηνική λύση, αλλά είναι έτοιμος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, εάν χρειαστεί.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμάει πάντα την ειρηνική λύση. Δεν χρειάζεται να υπάρξει άλλη απώλεια ζωών και καταστροφή», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχθεί την πραγματικότητα της παρούσας στιγμής, αν δεν κατανοήσει ότι έχει ηττηθεί στρατιωτικά και θα συνεχίσει να ηττάται, ο πρόεδρος Τραμπ θα φροντίσει να δεχθεί πλήγματα πιο σκληρά από ποτέ», χωρίς να διευκρινίζει τη στοχοθεσία.

Προειδοποίηση Ιράν για πιθανή κατάληψη νησιού

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οι αντίπαλοι του Ιράν, με τη στήριξη «μιας περιφερειακής χώρας» που δεν κατονόμασε, φέρονται να σχεδιάζουν την κατάληψη ιρανικού νησιού.

«Με βάση ορισμένα στοιχεία, οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας περιφερειακής χώρας, προετοιμάζονται να καταλάβουν ένα από τα ιρανικά νησιά», ανέφερε σε ανάρτησή του.

«Όλες οι κινήσεις των εχθρών βρίσκονται υπό πλήρη επιτήρηση των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Αν ξεπεράσουν τα όρια, όλες οι κρίσιμες υποδομές αυτής της χώρας θα αποτελέσουν στόχο αδιάκοπων επιθέσεων» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ιράν: «Μικτά μηνύματα» από τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τον Ρος Χάρισον, ανώτερο αναλυτή στο Middle East Institute, η Τεχεράνη ερμηνεύει το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης 15 σημείων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση στρατευμάτων στην περιοχή, ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι η εικόνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. «Οι διαπραγματεύσεις συνήθως δεν γίνονται δημόσια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει έντονο «παιχνίδι σημάτων» από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων μπορεί να σημαίνει είτε προετοιμασία για επιθετικές ενέργειες είτε επίδειξη ισχύος με στόχο καλύτερη διαπραγματευτική θέση. «Οι Ιρανοί, πάντως, δεν το βλέπουν έτσι», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η απροθυμία της Τεχεράνης να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο σχετίζεται και με το γεγονός ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σημείο όπου βρίσκονταν οι διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο στη Γενεύη.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΗΠΑ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Σχέδιο 15 σημείων» έδωσαν οι ΗΠΑ στο Ιράν - Τι προβλέπει, οι όροι

Τα δημοσιεύματα για το σχέδιο αυτό έρχονται την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται κι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, στην περιοχή
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΕΤΕ ΜΑΡΙΤ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Διεθνή / Μέτε-Μάριτ: Σχεδόν το 50% των Νορβηγών αμφισβητεί το αν πρέπει να γίνει βασίλισσα

Τα πρόσφατα σκάνδαλα της οικογένειας, ενισχύουν τη δυσπιστία των Νορβηγών απέναντί της και καθιστούν αβέβαιο αν θα μπορέσει να κερδίσει την πλήρη στήριξη του λαού ως μελλοντική βασίλισσα
ΣΤΙΒΕΝ ΚΟΛΜΠΕΡΤ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Στίβεν Κόλμπερτ: Θα γράψει νέα ταινία στον κόσμο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μετά το τέλος του Late Show

Η νέα ταινία αναμένεται να προσφέρει στους θαυμαστές μια φρέσκια ματιά σε ιστορίες που δεν είχαν δει το φως της μεγάλης οθόνης, συνδέοντας αρμονικά το παλιό με το νέο σύμπαν της Μέσης Γης
ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Γιατί ο Νετανιάχου ελπίζει ότι η καταστροφή του Ιράν θα αναβαθμίσει την εικόνα του;

Η πλειονότητα των Ισραηλινών συνεχίζει να στηρίζει τον πόλεμο, ενώ όπως όλα δείχνουν, η πολιτική και προσωπική τύχη του πρωθυπουργού εξαρτάται από την έκβαση της σύγκρουσης
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΕΛΛΑΔΑ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Διεθνή / Τραμπ για 25η Μαρτίου: «Αντλούμε έμπνευση από την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού»

«Οι χώρες μας είναι σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένες από την ιστορία, δοκιμασμένες μέσα από αγώνες και αισιόδοξες για ένα λαμπρό μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος
